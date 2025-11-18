A pedido del público, el tributo doble a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat vuelve al teatro Mendoza

El teatro Mendoza recibe una vez más a este show tributo, que repasa los clásicos de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.

Este viernes 21 de noviembre a las 21, el Teatro Mendoza volverá a abrir sus puertas para una cita ineludible para los amantes de la canción en castellano.

En la sala de San Juan 1427 (Ciudad) se presentará un espectáculo que recupera uno de los momentos más intensos y celebrados de la música iberoamericana: el histórico encuentro artístico entre Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Un tributo imperdible Con una propuesta que combina música, relatos y una atmósfera cargada de nostalgia, el show propone reencontrarse con esas canciones que marcaron generaciones y que aún hoy laten en el imaginario colectivo.

Lejos de la imitación, la puesta busca honrar la profundidad poética, la picardía y la sensibilidad de dos voces fundamentales de la cultura hispana.

image Sobre el escenario, un quinteto de artistas mendocinos dará vida a esta experiencia sensorial y emotiva. Pablo Riquero (voz, guitarra y flauta traversa), Paito Figueroa (piano, guitarras y voz), Marcelo Sánchez (bajo eléctrico), Andrea Simón (relatos y cante) y Pablo Quiroga (batería y percusión) se unen para reconstruir ese universo lírico que Serrat y Sabina supieron mezclar con sabiduría: la bohemia de los bares, los amores y la poesía de lo cotidiano.