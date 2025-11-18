18 de noviembre de 2025 - 16:08

A pedido del público, el tributo doble a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat vuelve al teatro Mendoza

El teatro Mendoza recibe una vez más a este show tributo, que repasa los clásicos de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 21 de noviembre a las 21, el Teatro Mendoza volverá a abrir sus puertas para una cita ineludible para los amantes de la canción en castellano.

Leé además

El dúo mágico de Ainda desembarca en Mendoza con un show acústico y exclusivo

El dúo mágico de Ainda desembarca en Mendoza con un show acústico

Por Redacción
Los habitantes del castillo de The Rocky Horror Picture Show: Nell Campbell, Patricia Quinn, Tim Curry y Richard O’Brien, en la versión cinematográfica de 1975 del musical imaginado por OBrien.

El reestreno en cine de "The Rocky Horror Picture Show", en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo

En la sala de San Juan 1427 (Ciudad) se presentará un espectáculo que recupera uno de los momentos más intensos y celebrados de la música iberoamericana: el histórico encuentro artístico entre Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Un tributo imperdible

Con una propuesta que combina música, relatos y una atmósfera cargada de nostalgia, el show propone reencontrarse con esas canciones que marcaron generaciones y que aún hoy laten en el imaginario colectivo.

Lejos de la imitación, la puesta busca honrar la profundidad poética, la picardía y la sensibilidad de dos voces fundamentales de la cultura hispana.

image

Sobre el escenario, un quinteto de artistas mendocinos dará vida a esta experiencia sensorial y emotiva. Pablo Riquero (voz, guitarra y flauta traversa), Paito Figueroa (piano, guitarras y voz), Marcelo Sánchez (bajo eléctrico), Andrea Simón (relatos y cante) y Pablo Quiroga (batería y percusión) se unen para reconstruir ese universo lírico que Serrat y Sabina supieron mezclar con sabiduría: la bohemia de los bares, los amores y la poesía de lo cotidiano.

Las entradas, disponibles en Entradaweb.com.ar, tienen los siguientes valores: de las filas 01 a 10, $20.000; y desde las filas 11 a 20, $18.000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Noel Gallagher llegó al país y recorrió el cementerio de Recoleta y fue a la Bombonera. 

Así fue el paseo de Noel Gallagher por Buenos Aires previo al show de Oasis: que zonas recorrió

Por Redacción Espectáculos
La Peatonal del Vino cerró su segunda noche al ritmo de Miranda!

Miles de mendocinos disfrutaron frente a Casa de Gobierno del show gratis de Miranda

Por Redacción Sociedad
despues del show en mendoza, miranda! se prepara para el estadio ferro: se podra ver por streaming en flow

Después del show en Mendoza, Miranda! se prepara para el estadio Ferro: se podrá ver por streaming en Flow

Por Redacción Espectáculos
la burleza: el show de burlesque que encandila a los mendocinos se presenta en el teatro quintanilla

"La Burleza": el show de burlesque que encandila a los mendocinos se presenta en el teatro Quintanilla

Por Redacción Espectáculos