Aunque el filme se estrenó hace más de diez años, ya está entre lo más visto en la plataforma.

Ricardo Darín y Calu Rivero los protagonistas de la película argentina furor en HBO Max.

La película de Ricardo Darín que llegó al streaming y encierra una historia de obsesión y paranoia

El catálogo de HBO Max volvió a impulsar una producción argentina que, a más de una década de su estreno, genera debate entre los amantes del suspenso. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Ricardo Darín y Calu Rivero.

La película es “Tesis sobre un homicidio” (2013), dirigida por Hernán Goldfrid y basada en la novela de Diego Paszkowski. El film reúne a un elenco encabezado por Darín junto a Alberto Ammann, reconocido por la serie "Narcos", y Rivero, en una historia que explora hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la obsesión se convierte en motor.

De qué trata la película protagonizada por Ricardo Darín La trama gira en torno a Roberto Bermúdez (Darín), un prestigioso abogado y profesor universitario que inicia un nuevo seminario de Derecho Penal. Entre sus estudiantes aparece Gonzalo (Ammann), un joven brillante, reservado y desconcertante que rápidamente llama su atención.

Embed - Tesis sobre un homicidio - Trailer HD Todo cambia cuando una estudiante aparece asesinada en el estacionamiento de la facultad. A partir de pequeños indicios y actitudes que Bermúdez interpreta como provocaciones, el docente se convence de que Gonzalo está relacionado con el crimen. La sospecha se convierte en una obsesión que comienza a consumirlo por completo.

Mientras investiga por su cuenta, Bermúdez conoce a Laura Di Natale (Calu Rivero), hermana de la víctima, quien despierta emociones contradictorias en él. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas hace que su teoría parezca más producto de su propia paranoia que de la realidad.