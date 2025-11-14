Una tormenta solar que impactó en la Tierra dejó consecuencias en varios países

Estos días la Tierra está siendo afectada por una eyección de masa coronal con una velocidad inicial estimada de unos 1.500 km/s. Se trata de una tormenta solar que está afectando al campo magnético.

Esto se registró el martes, poco antes del mediodía, y se estima que su intensidad se mantendrá en niveles "severos" hasta este jueves, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos.

Aunque el término científico correcto es tormentas geomagnéticas, se conocen popularmente como tormentas solares. Ocurren cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra. Según la NASA, en los últimos días se han producido tres eyecciones de material solar que han dado origen a este evento.

El Sol emite partículas continuamente, en lo que se conoce como 'viento solar'. Normalmente, esas partículas son desviadas por la magnetosfera y por lo tanto no llegan a penetrar en la atmósfera terrestre.

Sin embargo, en algunas ocasiones esas eyecciones de masa coronal son lo suficientemente intensas como para deformar la magnetosfera terrestre y provocar esas tormentas geomagnéticas.

Según datos del IGN, el tiempo que tardan en producirse los efectos en la Tierra depende de la velocidad del viento solar, pudiendo variar entre uno o más días desde que ocurre el fenómeno en el Sol .

Efectos de la tormenta solar e impacto en España

Un fenómeno de esta magnitud puede provocar problemas en la red eléctrica, especialmente en el control de voltaje y en los sistemas de protección, así como en la navegación GPS. España es uno de los principales países con efectos por la tormenta.

También se pueden ver comprometidas las naves espaciales y la radio en altas frecuencias. Según el ministerio, también podrían producirse alteraciones muy limitadas en comunicaciones por radio de onda corta o alta frecuencia. No obstante, las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no deberían experimentar afectaciones apreciables.

A pesar de esto, científicos afirman que el impacto en España ha sido leve. Y como buena noticia se destaca que se están viendo auroras boreales.

Las auroras boreales se forman en el hemisferio norte, mientras que las australes se ven en el hemisferio sur. La clave de su formación radica en el viento solar, compuesto por partículas cargadas eléctricamente lanzadas al espacio desde la corona solar. Cuando estas tormentas son "extremas", las auroras pueden llegar a verse en latitudes bajas, lejos de los polos.

aurora boreal

Otros países como México, Chile, Australia y Estados Unidos, también fueron testigos del fenómeno de auroras boreales y cientos de usuarios en redes compartieron imágenes que reflejan el increíble acontecimiento.