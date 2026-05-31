Se viene un brusco cambio del tiempo: tormentas, granizo y un fuerte descenso de temperatura

La fase de estabilidad y calor que dominó la escena meteorológica durante los últimos días llega a su fin este domingo 31 de mayo . El ingreso de aire más fresco desde los cuadrantes noroccidentales determinará un aumento progresivo de la nubosidad, preparando el terreno para precipitaciones intensas que marcarán el tiempo en el inicio de junio.

El cambio de circulación atmosférica se volverá protagonista durante la tarde y noche, marcando un quiebre definitivo en el termómetro. Las corrientes atlánticas regresan para desplazar al aire cálido que había generado picos térmicos inusuales, devolviendo el ambiente a valores más acordes al período estacional en diversos sectores.

A partir de la tarde-noche de este domingo, la perturbación abrazará el arco alpino y las prealpes, provocando lluvias que se extenderán hacia el Triveneto . El modelo meteorológico ICON advierte que el alto Véneto, Trentino-Alto Adigio y Friuli-Venecia Julia enfrentarán tormentas localmente intensas.

Durante la madrugada del lunes 1 de junio , la penetración del aire fresco por los valles alpinos favorecerá la formación de celdas temporales en Lombardía y Emilia-Romaña . Estos eventos son típicos de la transición estacional y surgen del violento choque entre el aire fresco entrante y las masas cálidas que permitieron registros de hasta 34°C en lugares como Milán .

Las autoridades meteorológicas señalaron que el fenómeno podría incluir ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y granizadas circunscritas. El riesgo es particularmente elevado en el Véneto oriental y en el este de Lombardía, donde el contraste térmico será más agresivo. La fiabilidad de este pronóstico para el inicio de junio se sitúa en un 70%.

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¿Qué se espera para los días siguientes tras el frente?

Este evento es solo el inicio de un deterioro más importante previsto para los días siguientes. Tras una breve pausa seca el lunes por la tarde, se espera una nueva perturbación desde el Atlántico para el martes 2 de junio. Este segundo sistema afectará a media Italia, incluyendo regiones del centro para el miércoles 3, consolidando un descenso general de las temperaturas.