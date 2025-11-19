Argentina se mantiene segunda en el ranking FIFA mientras se acerca el sorteo del Mundial 2026

La FIFA publicó una nueva actualización de su clasificación mundial tras la conclusión de las Eliminatorias en Europa, África y Concacaf, dejando a Argentina en el segundo puesto, por detrás de España , y consolidando su estatus entre los principales favoritos de cara a la Copa del Mundo 2026.

El sorteo del torneo, que se celebrará el viernes 5 de diciembre en Washington , definirá la distribución de las 48 selecciones en 12 grupos de 4 equipos. De acuerdo con los precedentes y la última actualización, los cabezas de serie incluirán a los países anfitrione s - México , Canadá y Estados Unidos- y a las selecciones mejor posicionadas en el ranking: España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°).

Según el reglamento vigente, los cabezas de serie se designarán “de conformidad con la posición que ocupen las selecciones en la Clasificación Mundial Masculina FIFA”. En el sorteo público, la FIFA d istribuirá a los equipos en los grupos, considerando factores deportivos y geográficos. En su condición de anfitriones, México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D , asegurando sus partidos de apertura del torneo.

La actualización reciente también muestra movimientos significativos en Europa. Alemania asciende al noveno puesto, consolidando su lugar entre los cabezas de serie, mientras que Italia, tras la derrota ante Noruega, cae al puesto 12° y deberá buscar la clasificación vía repechaje. Croacia y Marruecos, por su parte, mejoraron una posición cada uno y confirmaron su participación en Norteamérica.

El ranking FIFA también resulta determinante para el repechaje internacional de marzo, que definirá las últimas plazas. Participarán seis equipos de distintas confederaciones: B olivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Las selecciones con mejor ubicación avanzarán directamente a las finales, mientras que los cuatro equipos restantes se enfrentarán en semifinales que determinarán a los últimos dos clasificados. El mini torneo se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2025.

El sorteo de los repechajes, tanto de Europa como del resto de las confederaciones, se llevará a cabo este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich, con la presencia de figuras como Christian Karembeu, Marco Materazzi y Patrik Dahlin. Hasta el momento, la FIFA no publicó la circular oficial que detallará el procedimiento para el sorteo del Mundial, aunque se espera que se difunda en las próximas horas, a poco más de dos semanas de la ceremonia en el Kennedy Center de Washington DC, programada para las 14 de Argentina (12 local).

Las Selecciones Clasificadas al Mundial 2026 (42/42)

La lista de clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

Las seis selecciones que jugarán el Repechaje por el resto del mundo

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

Las 16 selecciones que jugarán el Repechaje clasificatorio al Mundial vía UEFA

Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

El ranking FIFA de los 42 seleccionados que se clasificaron para el Mundial

1- España

2- Argentina

3- Francia

4- Inglaterra

5- Brasil

6- Portugal

7- Países Bajos

8- Bélgica

9- Alemania

10- Croacia

11- Marruecos

13- Colombia

14- Estados Unidos*

15- México*

16- Uruguay

17- Suiza

18- Japón

19- Senegal

20- Irán

22- Corea del Sur

23- Ecuador

24- Austria

26- Australia

27- Canadá *

29- Noruega

30- Panamá

34- Egipto

35- Argelia

36- Escocia

39- Paraguay

40- Túnez

42- Costa de Marfil

50- Uzbekistán

51- Qatar

60- Arabia Saudita

61- Sudáfrica

66- Jordania

68- Cabo Verde

72- Ghana

82- Curazao

84- Haití

86- Nueva Zelanda