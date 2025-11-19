El Diablito mira a River: señales de un posible retorno que ilusiona al Millonario

La eliminación frente a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores y la todavía incierta clasificación para la edición 2026 abrieron un período de revisión interna en River Plate . Marcelo Gallardo y la dirigencia coinciden en que el próximo semestre será determinante y que el plantel necesitará retoques importantes para volver a competir con peso en el plano internacional.

En ese contexto, dos nombres irrumpieron en la agenda del club y generaron ruido entre los hinchas: el posible retorno de Claudio Echeverri y la chance de avanzar por Luciano Gondou. Ambos casos responden a la necesidad de sumar jerarquía joven y variantes en ataque, una de las principales deudas del equipo en la última parte del año.

La salida del Diablito hacia Europa dejó un sabor a poco en Núñez, especialmente por el escaso tiempo que tuvo en Primera y las expectativas que había generado. E n Bayer Leverkusen, su situación se complicó con el cambio de entrenador: la salida de Erik Ten Hag (principal promotor de su llegada) redujo aún más sus minutos bajo la conducción de Kasper Hjulmand.

Los números explican la preocupación: apenas 240 minutos en ocho partidos entre Bundesliga y Champions. Manchester City, dueño de su pase , analiza interrumpir la cesión para reubicarlo en un club donde pueda tener continuidad. En ese análisis aparece River como alternativa, aunque desde Núñez remarcan que hoy la iniciativa “corre más por parte del jugador” que del propio club.

El entorno del mediocampista sigue atento el panorama, mientras desde Inglaterra priorizan mantenerlo en Europa. Por ello, Girona (otro eslabón del City Group) aparece como la opción que más se ajusta a los planes del holding.

Gondou, la búsqueda de gol y un regreso con historia

La falta de gol y la inminente salida de Miguel Borja, cuyo contrato vence a fin de año, aceleraron la búsqueda de un delantero. Entre las opciones surgió un nombre con raíces en el club, el de Luciano Gondou, actualmente en el Zenit de Rusia.

El futbolista, surgido de las inferiores riverplatenses y luego transferido a Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, tuvo un primer año destacado en Rusia (10 goles en 23 partidos), pero su presente es menos sólido: apenas dos tantos y dos asistencias en veinte encuentros.

image Luciano Gondou, actualmente en el Zenit de Rusia, podría ser uno de los refuerzos ofensivo, propuesto por Gallardo. Gentileza.

River ya habría iniciado conversaciones preliminares, impulsadas por Mariano Barnao, hombre de confianza de Gallardo. Gondou ve con buenos ojos un regreso y una hipótesis posible es un préstamo desde 2026 con una opción de compra alta.

Marcelo Gallardo Fútbol. Marcelo Gallardo, DT de River Gentileza

Un cierre de año con objetivos inmediatos

Mientras define el mercado y planifica un posible recambio, River encara la recta final de la temporada con la obligación de pelear por un título local. Tras finalizar sexto en el Grupo B del Torneo Clausura, el equipo avanzó a octavos de final, donde enfrentará a Racing. El ganador se medirá luego con Lanús o Tigre.

Con un 2025 que dejó golpe y dudas, el club ya piensa en cómo recomponer su estructura competitiva. Lo que parece seguro es que Gallardo y la dirigencia están dispuestos a mover fichas importantes para que el próximo ciclo encuentre a River nuevamente en la pelea grande.