La situación de Marcelo Bielsa en Uruguay: vestuario roto y continuidad en duda

El entrenador argentino sufre de cierta inestabilidad luego de la caída ante Estados Unidos, en un amistoso FIFA.

El DT argentino, en su peor momento:

image

Según informaron desde medios uruguayos, la interna del grupo con el entrenador argentino estaría en su peor momento. El futuro es cada vez más incierto en medio de una falta de convencimiento respecto a la idea que pregona el director técnico; cierta bronca por la ausencia de figuras de peso como Luis Suárez, Edinson Cavani o Federico Valverde; y agotamiento ante la fuerte exigencia física.

Estos elementos tomaron fuerzas para explicar la magra fecha FIFA, donde la Celeste sólo igualó 0 a 0 con México, y cayó categóricamente por 5 a 1 ante Estados Unidos, producto de un rendimiento muy malo en todas las líneas.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se hicieron eco de la derrota, y decidieron bancar la continuidad del DT, en medio de una presión feroz por parte del público, los medios de comunicación, y el mundo del fútbol. "El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir", aseguró Jorge Giordano, director deportivo.

Marcelo Bielsa se mostró fuerte para seguir, y brindará una conferencia de prensa:

En conferencia de prensa, el seleccionador no eludió la responsabilidad por la dura derrota ante los norteamericanos. Al respecto, expresó: “De ninguna manera los mejores jugadores de Uruguay pueden perder contra un grupo secundario de Estados Unidos. No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda“.

Luego, reflexionó sobre lo que hará a futuro para revertir el mal momento. “Este no es un problema de ausencias. Yo no puedo decir qué hay que hacer durante diciembre, enero, febrero y marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y eso necesita partidos. Hasta ese momento, no van a haber partidos, que es como podemos comunicarnos”, lanzó.

Respecto a lo que pasará de aquí en adelante, la expectativa está puesta en la conferencia de prensa que el rosarino brindará este jueves por la tarde, en el Museo del Fútbol.

