La situación de Marcelo Bielsa en Uruguay: vestuario roto y continuidad en duda

El presente de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay no es el mejor. Aquella chispa que se encendió con la salida de Luis Suárez y algunos futbolistas de las convocatorias, parece haber generado una explosión muy fuerte en la interna del grupo, que tuvo su punto álgido con la durísima derrota 5 a 1 ante Estados Unidos .

Según informaron desde medios uruguayos, la interna del grupo con el entrenador argentino estaría en su peor momento . El futuro es cada vez más incierto en medio de una falta de convencimiento respecto a la idea que pregona el director técnico; cierta bronca por la ausencia de figuras de peso como Luis Suárez, Edinson Cavani o Federico Valverde; y agotamiento ante la fuerte exigencia física.

Estos elementos tomaron fuerzas para explicar la magra fecha FIFA , donde la Celeste sólo igualó 0 a 0 con México, y cayó categóricamente por 5 a 1 ante Estados Unidos , producto de un rendimiento muy malo en todas las líneas.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se hicieron eco de la derrota, y decidieron bancar la continuidad del DT, en medio de una presión feroz por parte del público, los medios de comunicación, y el mundo del fútbol. "El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir", aseguró Jorge Giordano, director deportivo.

Cabe destacar que Uruguay se prepara para la disputa del Mundial 2026, luego de haber abrochado su boleto directo en las Eliminatorias Sudamericanas . Si bien su nivel en dicha competencia fue bueno, no le alcanzó para ser cabeza de serie de cara al sorteo de los Grupos, que se realizará el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos.

Marcelo Bielsa se mostró fuerte para seguir, y brindará una conferencia de prensa:

Embed Jueves 20/11, 17h, desde el Museo del Fútbol, Marcelo Bielsa hablará en conferencia de prensa. Transmite https://t.co/qVMBrYJR1J pic.twitter.com/bwNaThZ7UX — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2025

En conferencia de prensa, el seleccionador no eludió la responsabilidad por la dura derrota ante los norteamericanos. Al respecto, expresó: “De ninguna manera los mejores jugadores de Uruguay pueden perder contra un grupo secundario de Estados Unidos. No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda“.

Luego, reflexionó sobre lo que hará a futuro para revertir el mal momento. “Este no es un problema de ausencias. Yo no puedo decir qué hay que hacer durante diciembre, enero, febrero y marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y eso necesita partidos. Hasta ese momento, no van a haber partidos, que es como podemos comunicarnos”, lanzó.

Respecto a lo que pasará de aquí en adelante, la expectativa está puesta en la conferencia de prensa que el rosarino brindará este jueves por la tarde, en el Museo del Fútbol.