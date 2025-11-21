21 de noviembre de 2025 - 23:50

Violento y repudiable: un hombre atacó a su compañera de trabajo a golpes con un casco

La situación quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad del edificio y el hombre fue despedido.

El momento fue registrado por las cámaras del edificio y se puede ver como el hombre golpea reiteradas veces a su compañera con el casco.&nbsp;

Por Redacción Mundo

Un violento incidente laboral ocurrió en un edificio del barrio Itapuã, en Salvador (Brasil). Durante un turno de trabajo en la cabina de vigilancia, un hombre atacó brutalmente a su compañera de trabajo con su casco.

La agresión ocurrió después de que la mujer se negara a abrirle la puerta debido que su compañero, se acercaba en su motocicleta e intentaba ingresar por la dirección contraria.

La situación quedó registrado en las cámaras de seguridad y el clip, que muestra la violenta actitud del hombre, se viralizó rápidamente en redes sociales y fue difundido por medios locales. la violenta actitud del hombre.

Las imágenes capturaron el momento en el que el agresor,luego de rodear el edificio e ingresar por la entrada correcta, dentro de la cabina de vigilancia atacó a la trabajadora.

El video muestra a la mujer intentando protegerse mientras el hombre la golpea reiteradas veces con el casco.

La respuesta de la empresa

Tras el violento episodio, la empresa decidió despedir al agresor. Posteriormente, el hombre se entregó a las autoridades.

La fiscalía local lo imputó por lesiones dolosas y la causa quedó a cargo de la justicia penal de Salvador, de acuerdo con el reporte del hecho.

