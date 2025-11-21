Violento y repudiable: un hombre atacó a su compañera de trabajo a golpes con un casco

Un violento incidente laboral ocurrió en un edificio del barrio Itapuã, en Salvador (Brasil). Durante un turno de trabajo en la cabina de vigilancia, un hombre atacó brutalmente a su compañera de trabajo con su casco.
La situación quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad del edificio y el hombre fue despedido.
La agresión ocurrió después de que la mujer se negara a abrirle la puerta debido que su compañero, se acercaba en su motocicleta e intentaba ingresar por la dirección contraria.
Las imágenes capturaron el momento en el que el agresor,luego de rodear el edificio e ingresar por la entrada correcta, dentro de la cabina de vigilancia atacó a la trabajadora.
El video muestra a la mujer intentando protegerse mientras el hombre la golpea reiteradas veces con el casco.
Tras el violento episodio, la empresa decidió despedir al agresor. Posteriormente, el hombre se entregó a las autoridades.
La fiscalía local lo imputó por lesiones dolosas y la causa quedó a cargo de la justicia penal de Salvador, de acuerdo con el reporte del hecho.