Caos en Ciudad del Este: el Black Friday desató una estampida humana por ofertas de hasta el 90% de descuento

El inicio del Black Friday en la Triple Frontera desató peleas y descontrol entre argentinos y brasileños que buscaron aprovechar estos grandes descuentos.

Más de 300.000 personas se agolparon en los shoppings de Ciudad del Este, desbordando los ingresos y generando caos.

El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado peleas y descontrol. Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tensión estalló en la apertura de puertas, programada para las 8 de la mañana. La multitud, incentivada por ofertas agresivas como notebooks a 80 dólares o perfumes exclusivos a 10 dólares, se agolpó en los ingresos de los principales centros comerciales generando aplastamientos y caídas.

Videos viralizados en redes sociales registraron el momento en que los compradores rompieron filas para ingresar a las tiendas. En una de las secuencias más dramáticas, se observa a dos personas rodando por el suelo, forcejeando violentamente por una caja de computadora, mientras la marea de gente pasaba a su alrededor.

La Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad paraguaya, organizadora del evento, estimó una afluencia récord de 300.000 visitantes para esta edición, superando holgadamente las cifras del año anterior. El coordinador del evento, Armando Ghazaoui, destacó el regreso masivo de los turistas argentinos, quienes volvieron a cruzar la frontera atraídos por la brecha cambiaria y las promociones en dólares.

El evento, declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, reúne a más de 90 empresas y se consolida como el mayor movimiento comercial de la Triple Frontera, abarcando rubros como electrónica, moda y electrodomésticos, aunque las escenas de desborde marcaron la jornada inaugural.

