Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu oficina: equivale a tener 10 notebooks funcionando 24 horas

Los aires acondicionados tipo split pueden consumir entre 1,5 y 2,5 kWh por hora, dependiendo del modelo y la temperatura configurada. Esto equivale al consumo de 10 notebooks encendidas todo el día.
En ambientes corporativos donde permanecen encendidos durante más de 8 horas diarias, el gasto se dispara.
Por eso, los especialistas recomiendan ajustar el termostato a 24 °C en verano y 20 °C en invierno, para equilibrar confort y eficiencia.
Cómo reducir el consumo sin perder confort
Una forma efectiva de ahorrar energía es mantener los filtros limpios y realizar mantenimiento semestral. Un filtro sucio puede aumentar el consumo hasta un 30 %.
También conviene cerrar puertas y ventanas durante el funcionamiento, usar modo automático y revisar que el equipo tenga etiqueta Clase A o superior, que indica alta eficiencia energética.
Riesgo de incendios y mantenimiento preventivo
El aire acondicionado no solo impacta en el gasto: un mal cableado o una sobrecarga eléctrica pueden generar incendios domésticos.
Por eso, los técnicos recomiendan verificar que la instalación tenga disyuntor y térmica independientes, especialmente si el equipo supera los 3000 frigorías.
Evitar el uso de zapatillas o alargues es clave para no sobreexigir el sistema eléctrico. Además, los expertos aconsejan revisar periódicamente el estado de los cables y enchufes, sobre todo en oficinas con múltiples equipos conectados.
El aire acondicionado es el rey del consumo en cualquier oficina moderna. Usarlo de manera consciente —manteniendo filtros limpios, regulando la temperatura y evitando sobrecargas— no solo reduce la factura eléctrica, sino que previene riesgos de incendio y alarga la vida útil del equipo.