14 de noviembre de 2025 - 13:49

Apenas $1.890: la plataforma de streaming que liquida la suscripción mensual en Argentina

Por el Black Friday, hay una promoción especial de 70% de descuento en el plan por mes para ver series, películas, realities y más.

Black Friday en HBO Max Argentina: planes desde $1.890 por mes

Por Ignacio Alvarado

La plataforma de streaming HBO Max sorprendió a los argentinos con una promoción especial por Black Friday: hasta 70% de descuento en los planes mensuales.

HBO Max, el nuevo servicio de streaming que llega a Latinoamérica
"Los clientes elegibles que aprovechen esta oferta pueden ahorrar un 70% por los primeros 6 meses al suscribirse a uno de los planes mensuales", aclaró la compañía.

Además de nuevos clientes, la promoción se extiende a aquellos suscriptores antiguos que hayan cancelado su cuenta y ahora quieran volver a suscribirse a HBO Max.

Plan básico con anuncios $1.890 por mes

*durante seis meses, precio sin promoción $6.490

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

Plan estándar $2.490 por mes

*durante seis meses, precio sin promoción $8.390

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

30 descargas para disfrutar offline

Plan platino $2.990 por mes

*durante seis meses, precio sin promoción $10.090

4 dispositivos a la vez

Resolución 4K Ultra HD

Audio Dolby Atmos

100 descargar para disfrutar offline

Qué se puede ver en HBO Max

HBO Max ofrece una colección que se divide en varias categorías clave, abarcando desde producciones propias de HBO hasta contenido de franquicias icónicas.

Entre las series más aclamadas y esenciales se encuentran dramas épicos como "Game of Thrones", su precuela "La Casa del Dragón", y thrillers de alto nivel como "Succession" y "The Last of Us".

También se incluyen clásicos fundamentales como "Los Soprano", "Sex and the City" y "The Wire" En el ámbito de la comedia y la sátira, destacan títulos como "Friends", "The White Lotus" y "Veep".

"It: Bienvenidos a Derry"

Los aficionados a los superhéroes tienen acceso a casi todo el universo DC Comics (Batman, Superman, Flash, Mujer Maravilla), incluyendo series recientes como "Peacemaker".

Los seguidores del mundo mágico pueden disfrutar de la saga completa de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos". Además, la plataforma aloja una gran cantidad de éxitos de taquilla de Warner Bros. y grandes clásicos de ayer y hoy, como la trilogía de "El Señor de los Anillos", "It", "El conjuro" y más.

Superman junto a Krypto, su superperro.

Superman junto a Krypto, su superperro.

La oferta se completa con una fuerte presencia de contenido animado, tanto para adultos de Adult Swim (como "Rick y Morty" y "Smiling Friends") como para el público infantil y familiar de Cartoon Network. También hay documentales y realities de Discovery.

