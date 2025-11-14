Apenas $1.890: la plataforma de streaming que liquida la suscripción mensual en Argentina

La plataforma de streaming HBO Max sorprendió a los argentinos con una promoción especial por Black Friday: hasta 70% de descuento en los planes mensuales.
Por el Black Friday, hay una promoción especial de 70% de descuento en el plan por mes para ver series, películas, realities y más.
La plataforma de streaming HBO Max sorprendió a los argentinos con una promoción especial por Black Friday: hasta 70% de descuento en los planes mensuales.
La oferta es válida por tiempo limitado en contrataciones desde el 13 de noviembre hasta el 1° de diciembre de 2025.
"Los clientes elegibles que aprovechen esta oferta pueden ahorrar un 70% por los primeros 6 meses al suscribirse a uno de los planes mensuales", aclaró la compañía.
Además de nuevos clientes, la promoción se extiende a aquellos suscriptores antiguos que hayan cancelado su cuenta y ahora quieran volver a suscribirse a HBO Max.
*durante seis meses, precio sin promoción $6.490
2 dispositivos a la vez
Resolución Full HD
*durante seis meses, precio sin promoción $8.390
2 dispositivos a la vez
Resolución Full HD
30 descargas para disfrutar offline
*durante seis meses, precio sin promoción $10.090
4 dispositivos a la vez
Resolución 4K Ultra HD
Audio Dolby Atmos
100 descargar para disfrutar offline
HBO Max ofrece una colección que se divide en varias categorías clave, abarcando desde producciones propias de HBO hasta contenido de franquicias icónicas.
Entre las series más aclamadas y esenciales se encuentran dramas épicos como "Game of Thrones", su precuela "La Casa del Dragón", y thrillers de alto nivel como "Succession" y "The Last of Us".
También se incluyen clásicos fundamentales como "Los Soprano", "Sex and the City" y "The Wire" En el ámbito de la comedia y la sátira, destacan títulos como "Friends", "The White Lotus" y "Veep".
Los aficionados a los superhéroes tienen acceso a casi todo el universo DC Comics (Batman, Superman, Flash, Mujer Maravilla), incluyendo series recientes como "Peacemaker".
Los seguidores del mundo mágico pueden disfrutar de la saga completa de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos". Además, la plataforma aloja una gran cantidad de éxitos de taquilla de Warner Bros. y grandes clásicos de ayer y hoy, como la trilogía de "El Señor de los Anillos", "It", "El conjuro" y más.
La oferta se completa con una fuerte presencia de contenido animado, tanto para adultos de Adult Swim (como "Rick y Morty" y "Smiling Friends") como para el público infantil y familiar de Cartoon Network. También hay documentales y realities de Discovery.