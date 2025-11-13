No compres ni hoy ni mañana: cuándo es el Black Friday 2025 en Argentina

Si estás buscando ofertas y descuentos para las compras navideñas, querés aprovechar el aguinaldo o te quedaste con ganas en el pasado CyberMonday , conviene que esperes al Black Friday 2025 para adquirir tecnología, ropa, calzado y electrodomésticos en Argentina.

El evento de ofertas será del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre en las plataformas online de un centenar de marcas.

El Black Friday es una tradición comercial estadounidense, extendida a todo el mundo, que se celebra el dí a después del Día de Acción de Gracias. Su origen tiene varias teorías, pero la más reconocida y documentada se remonta a la ciudad de Filadelfia en la década de 1960.

La explicación más directa para el nombre tiene que ver con la policía de Filadelfia.

El viernes después de Acción de Gracias, la ciudad se llenaba de gente que acudía a hacer sus compras navideñas y, a menudo, a ver un importante partido de fútbol americano.

Tan masivo movimiento de personas y vehículos generaba un tráfico vehicular y peatonal denso y caótico. Los agentes de policía comenzaron a referirse a esa jornada laboral extremadamente difícil y desordenada como el "Black Friday".

El término se popularizó en la prensa local a partir de 1961 para describir este colapso en las calles y los problemas de orden público.

Posteriormente, los comerciantes estadounidenses adoptaron el término y le dieron un giro positivo. Esta es la versión más utilizada por el marketing hasta hoy.

En la contabilidad, se solía registrar las pérdidas con tinta roja y las ganancias con tinta negra. Para muchos negocios, el gran volumen de ventas generado por los descuentos del día después de Acción de Gracias era fundamental para salir de los "números rojos" (pérdidas) y pasar a registrar ganancias, o "números negros".