CyberMonday: las cuotas sin interés, las grandes ganadoras en Mendoza

El CyberMonday 2025 comenzó el lunes 3 y finaliza a las 23.59 del miércoles 5 de noviembre. Sin embargo, varias empresas han decidido estirar sus promociones durante unos días más, inclusive el fin de semana. Según cifras oficiales recabadas hasta el segundo día del evento, pasaron por el sitio unas 5 millones de personas. En la primera lectura, el pico de tráfico estuvo el lunes a las once de la noche con 187.000 usuarios conectados de manera simultánea.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , e l 91% de las visitas se realizaron desde dispositivos móviles, lo que reafirma el rol del celular como el principal canal para descubrir y aprovechar oportunidades online durante el evento. Mendoza se ubicó en el quinto lugar de los lugares que lideraron el tráfico y las compras por interenet después de provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe.

En líneas generales, hubo productos estrella en las distintas categorías relevadas. Así en Electro se compraron celulares, aires acondicionados y Smart mientras que en Indumentaria se destacaron las zapatillas y las mochilas carry on. El CyberMonday también sirvió para adquirir productos de belleza, supermercado, decoración, elementos para el auto o la moto y paquetes para las vacaciones dada la época del año.

Las verdaderas estrellas de este evento fueron las cuotas sin interés . Desde Mercado Libre , señalaron que más del 60% de las compras realizadas por los mendocinos en esta plataforma se realizaron con financiación en hasta 18 cuotas sin interés. “En Mendoza vemos un usuario muy activo, que aprovecha las fechas especiales para planificar sus compras y sacar el máximo provecho de las cuotas y descuentos”, señalaron desde Mercado Libre.

Agregaron que durante el CyberMonday , la financiación jugó un rol clave para el crecimiento al tiempo que recordaron que desde esta plataforma también ofrecen sus propios medios para financiar así como beneficios exclusivos para los usuarios de Mercado Pago.

mercado libre78 Desde Mercado Libre destacaron el interés generado por CyberMonday Web

En Mendoza, por otra parte, el cuidado de la piel y los productos de belleza fueron los que lideraron las ventas tanto en cantidades vendidas como en montos de facturación. Así, según detallaron desde la plataforma digital, en esta provincia las categorías más vendidas por cantidad de unidades fueron suplementos, productos de skincare facial, cuidado capilar, cuidado corporal y protectores solares.

En tanto, por facturación, el top 5 mendocino estuvo liderado por los mismos productos. Es decir: skincare facial, suplementos y protectores solares. Le siguieron cámaras de video y neumáticos. A diferencia de los datos generales aportados desde CyberMonday, en Mercado Libre Mendoza ocupa el cuarto lugar con mayor volumen de compras; al menos según los relevamientos parciales.

Crecimiento de las ventas online

A partir de los datos brindados por las distintas entidades que participan del evento, se ha observado el crecimiento de un perfil de comprador que planifica, compara, evalúa y elige con inteligencia. En sintonía, Andrés Zaied, presidente de la CACE destacó que “esta edición confirma que, cuando hay buenas oportunidades y financiación conveniente, los argentinos eligen equiparse y aprovechar las propuestas online”.

El CyberMonday se dio una semana después de las elecciones de medio término en Argentina. En este contexto, desde Mercado Libre expresaron que luego de algunos meses con un contexto expectante, se ve mayor optimismo. “La estabilidad del tipo de cambio, la baja de tasas y el mayor acceso al crédito crean un escenario favorable para el consumo. lo que se refleja en los volúmenes de venta”, agregaron.

Compras online en el exterior Los consumidores ganan confianza y aprovechan la compra en cuotas

Más allá de la apuesta de los mendocinos por los productos para el cuidado de la piel a meses del verano, las categorías más fuertes siguen siendo tecnología, electrodomésticos y consumo masivo. “El aumento de este tipo de productos es sostenido trimestre a trimestre”, anunciaron desde Mercado Libre. En esta línea, agregaron que también se ha observado un gran dinamismo en supermercados y autopartes, dos verticales que hace algunos años estaban lejos del comercio online y que han ganado terreno de manera sostenida.

Por otro lado, cada vez se ve más un consumidor que confía y valora la seguridad así como la rapidez de entrega. Solo a través de Mercado Libre participaron más de 20.000 pymes de todo el país con el fin de aprovechar la fecha para potenciar sus ventas. “De cara a fin de año esperamos que se mantenga esta tendencia positiva, con una canasta que se recompone y una experiencia de compra cada vez más integral”, comentaron. La plataforma de compras online también destacó que el consumo por esta vía ha mantenido una tendencia positiva frente al retail física.

“En Mercado Libre los resultados del tercer trimestre en Argentina mostraron un incremento del 34% en ítems vendidos año contra año”, puntualizaron. En esta línea, aunque habrá que esperar el fin del CyberMonday para evaluar los números totales, desde Mercado Libre anticiparon que hasta el momento los datos de ventas son muy positivos.

“Vemos una alta participación de usuarios y confiamos en que será una gran fecha comercial”, sumaron desde esta plataforma. En coincidencia, desde la CACE expresaron que el evento demuestra cómo el e-commerce argentino se consolida como un canal clave de consumo tanto por la cantidad de visitas acumuladas como por la diversidad de productos que atraen a los usuarios. “De esta manera se afianzan los hábitos que marcan un crecimiento sostenido del comercio digital en todo el país”, remarcó el presidente de la CACE.