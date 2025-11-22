22 de noviembre de 2025 - 08:52

Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

El ex mandatario se encontraba en régimen domiciliario tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

EFE/ Andre Borges

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido por la Policía Federal este sábado en el marco de la causa judicial que investiga una conspiración para impedir la asunción del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras los comicios de 2022.

"La Policía Federal ejecutó este sábado (22 de noviembre), en Brasilia/DF, una orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal", ha hecho saber el cuerpo en un comunicado publicado en su página web.

Bolsonaro, de 70 años, que se encontraba bajo prisión domiciliaria desde agosto, fue trasladado a prisión en un operativo ejecutado a primera hora de la mañana.

Jair Bolsonaro
Prisión preventina por orden del STF

El arresto fue confirmado por el abogado del exmandatario, Celso Vilardi, quien señaló desconocer el motivo específico de la acción. No obstante, fuentes cercanas al caso precisaron que se trata de una medida de prisión preventiva y no la ejecución de su condena a 27 años de cárcel.

La Policía Federal emitió un comunicado informando que la acción se realizó en cumplimiento de un pedido de prisión preventiva por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), sin especificar el nombre del expresidente en el texto. La detención se produjo alrededor de las seis de la mañana.

Hasta ahora, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria preventiva en un condominio de lujo en Brasilia, con monitoreo electrónico. El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, es considerado el principal líder de la derecha y ultraderecha del país.

