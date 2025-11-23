Video: así quedó la tobillera electrónica de Bolsonaro tras intentar romperla con una soldadora.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, detenido preventivamente este sábado , reconoció ante las autoridades haber intentado romper la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía prisión domiciliaria en Brasilia. La confesión quedó registrada en un video difundido por el Supremo Tribunal Federal (STF) .

Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, fue arrestado nuevamente por “riesgo concreto de fuga” y “amenaza al orden público” .

La orden de detención fue emitida por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes , quien explicó que la medida se tomó después de recibir un aviso de que la tobillera había sido manipulada .

Según el magistrado, la manipulación buscaba “asegurar el éxito de una fuga” , que podría haberse visto facilitada por una manifestación convocada por uno de los hijos de Bolsonaro frente a su casa.

En el video, grabado por una agente policial, se observa el dispositivo en el tobillo del exmandatario con marcas de quemaduras en toda su circunferencia . En un breve diálogo, Bolsonaro admite que comenzó a intervenir la tobillera hacia “el final de la tarde” del viernes utilizando un soldador .

Embed URGENTE: STF divulga imagens da tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro com sinais claros de tentativa de rompimento. Nas imagens, uma diretora da Secretaria de Administração Penitenciária do DF faz vistoria no equipamento. pic.twitter.com/81HGdiAPIE — Renato Souza (@reporterenato) November 22, 2025

Según los medios brasileros, las pericias indicaron que la pulsera no sufrió daños estructurales, pero igualmente se la reemplazaron por otra. El juez De Moraes otorgó 24 horas a la defensa del exmandatario para explicar su conducta, mientras que algunos aliados intentaron justificar el hecho alegando que Bolsonaro atraviesa un "brote" por los problemas de salud que viene sufriendo asociado a con episodios de ansiedad, hipo y vómitos.

Jair Bolsonaro Bolsonaro preso luego de que intentara quitarse la tobillera electrónica. EFE/ Andre Borges

Tras su detención, Bolsonaro fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde permanecerá bajo custodia en espera de nuevas resoluciones judiciales.

El arresto se produjo en la antesala de que el Supremo Tribunal Federal ordene la ejecución de su condena a 27 años, dictada por su rol como líder de un esquema golpista que buscó “perpetuarlo en el poder” tras su derrota electoral frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.