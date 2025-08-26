El Gobierno declaró organización terrorista a la banda narco venezolana "Cartel de los Soles"

El Gobierno argentino declaró como organización terrorista a la banda narco “Cártel de los Soles”, liderado por los mandatarios de Venezuela Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Estados Unidos envió tropas cerca de Venezuela y Maduro desplegó a más de 4 millones de milicianos

La decisión, tomada por la administración de Javier Milei , implica la incorporación de este grupo narco criminal al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta medida se enmarca en una ofensiva internacional liderada por Estados Unidos , que ya había tomado pasos similares durante la presidencia de Donald Trump. También Ecuador y Paraguay han adoptado resoluciones en el mismo sentido.

Según comunicó el Ejecutivo argentino, esta declaración responde a compromisos asumidos por el país en el marco de acuerdos internacionales para combatir el terrorismo. La decisión también busca reforzar la seguridad del sistema financiero nacional mediante herramientas legales vigentes.

La resolución fue resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Gerardo Werthein; el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich; y el Ministerio de Justicia.

Maduro y su séquito son narcoterroristas.



Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales.



Documentos oficiales que respaldan esta determinación sostienen que el Cártel de los Soles está implicado en delitos de alcance internacional, incluyendo el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales. Asimismo, se señalan conexiones con otras redes criminales en la región, lo que aumenta la peligrosidad de su accionar.

Con la inclusión de este grupo en el RePET, Argentina podrá aplicar sanciones financieras y restricciones que buscan dificultar sus operaciones y reducir su margen de maniobra.

Qué es el "Cartel de los Soles"

El llamado “Cártel de los Soles” es una red narco criminal compuesta por altos mandos militares del gobierno encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos los vincula con actividades como el tráfico de drogas, el contrabando y otros delitos.

El nombre de esta estructura criminal proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. A diferencia de los cárteles tradicionales de México o Colombia, esta organización no tiene una jerarquía convencional.

Según investigaciones de agencias como la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU., se trata de una red integrada por sectores de las Fuerzas Armadas y del propio gobierno venezolano, que habrían facilitado el envío de cocaína hacia destinos como Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos.

Documentos judiciales estadounidenses sostienen que el “Cártel de los Soles” ha estado involucrado en la producción, almacenamiento y transporte de drogas, operando en alianza con las FARC y otros grupos criminales. También se les acusa de utilizar infraestructuras controladas por militares —como puertos, aeropuertos y pistas clandestinas— para estas operaciones.

Además, habrían brindado protección y apoyo logístico a otras organizaciones narcos internacionales, al tiempo que canalizaban las ganancias ilícitas tanto para el enriquecimiento personal como para financiar estructuras políticas del régimen.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y varios altos funcionarios y oficiales de seguridad venezolanos, señalándolos como líderes o colaboradores en el desarrollo de estas actividades criminales de alcance global.