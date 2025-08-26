26 de agosto de 2025 - 11:36

El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 829 puntos básicos

El escándalo de las presuntas coimas, las elecciones legislativas y la desconfianza en el Gobierno son los factores principales de la suba del indicador.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El riesgo país trepó este martes a 829 puntos básicos, un nivel similar al registrado en abril, antes de la salida del cepo cambiario y del anuncio del acuerdo por US$ 20.000 millones con el FMI. El salto representa un fuerte incremento respecto de los 767 puntos de ayer y se produce en un contexto de creciente incertidumbre política y económica.

El indicador, que mide la diferencia de tasa que debe pagar Argentina frente a Estados Unidos, había tocado un máximo de 978 puntos el pasado 8 de abril, para luego descender hasta un piso de 655 en mayo. Sin embargo, en las últimas semanas mostró una recuperación sostenida, en línea con la caída de los bonos en dólares, que este martes acumularon su cuarta rueda consecutiva en baja, con una pérdida de 3,4%, según datos de la sociedad de bolsa Cohen.

Tras los audios por supuestas coimas cayó la confianza en el Gobierno

El clima político también impactó en los mercados. La filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, con denuncias de presuntas coimas que involucran al entorno presidencial, se sumó a la caída del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, que en agosto retrocedió 13,6% mensual y marcó su peor nivel desde que asumió Javier Milei. La baja fue especialmente pronunciada en el Conurbano bonaerense (-23,3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (-28,2%).

Para la consultora Outlier, un riesgo país por encima de los 800 puntos básicos refleja expectativas negativas en torno al resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires, lo que podría complicar el tránsito hacia las legislativas nacionales de octubre de 2025.

Además, un nivel tan alto aleja las chances de que el Gobierno pueda acceder a financiamiento en los mercados internacionales para enfrentar los vencimientos de deuda en dólares de 2026.

