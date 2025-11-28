28 de noviembre de 2025 - 22:00

Aseguran que Trump se comunicó con Maduro la semana pasada: de qué hablaron

El diario The New York Times aseguró que ambos presidentes mantuvieron una charla telefónica. Señalaron, incluso, que se barajó la posibilidad de reunirse.

La advertencia de Trump a Maduro: Tiene un corto plazo para dejar el poder
La advertencia de Trump a Maduro: "Tiene un corto plazo para dejar el poder"

Foto:

Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló telefónicamente con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la semana anterior, y hasta barajaron la posibilidad de reunirse, según consignó este viernes un prestigioso diario estadounidense.

Leé además

Donald Trump y Nicolás Maduro.

EE.UU. declaró como "organización terrorista" al Cártel de los Soles y señaló a Maduro como su líder

Por Redacción Mundo
Los dos pilotos detenidos por el vuelo no autorizado. 

Tensión en Venezuela: alarma por un avión ilegal y ya siete aerolíneas suspendieron vuelos al país de Maduro

Por Redacción Mundo

La versión, publicada en The New York Times, surgió en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela, con el fin de evitar el paso de embarcaciones cargadas de drogas, según la administración Trump.

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se hizo días antes de que entrara en vigor una nominación de Maduro como líder de lo que el gobierno de Trump considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

En tanto, funcionarios del gobierno señalaron que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también deslizaron que quieren a Maduro fuera del poder.

Asimismo, y según el diario neoyorquino, el mandatario venezolano habría ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas norteamericanas.

Las autoridades estadounidenses tienen a Maduro en la mira luego de las elecciones del año pasado, cuyos resultado -que dio ganador a Maduro- y que despertó sospechas de fraude.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vladimir Putin y Donald Trump.

La paz debe ser por negociación, no por imposición

Por Rodolfo Vacarezza
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

EE.UU. confirmó la transferencia de USD 872 millones a la Argentina para cumplir con el pago al FMI

Por Redacción Economía
El presidente de EE. UU. dio a Ucrania un plazo definitivo para aceptar su plan de paz.

Trump puso contra las cuerdas a Ucrania con un ultimátum que podría cambiar el rumbo del conflicto

Por Redacción Mundo
Fotografía de un cartel este martes exigiendo transparencia frente al caso Jeffrey Epstein en el Capitolio de Estados Unidos. 

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó revelar los documentos del caso Jeffrey Epstein