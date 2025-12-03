3 de diciembre de 2025 - 21:25

El asombroso rescate de un oso que escaló y casi se electrocuta en un poste en EEUU

Un operario tuvo la difícil tarea de salvar al animal sin que se electrocutara. El video del rescate.

Así fue el rescate de un oso que escaló a un poste 

Por Redacción Mundo

Un asombroso rescate ocurrió en las últimas horas cuando un oso escaló hasta lo alto de un poste, quedando al borde de electrocutarse y tuvo que ser rescatado por un operario en Arizona, Estados Unidos.

Werner J. Neubauer declaró a un medio local que se trasladó al lugar, en el condado de Cochise, tras recibir una llamada que advertía que un oso había escalado un poste de servicios públicos y corría riesgo de electrocutarse.

Embed - Lineman Saves Bear In Danger Of Electrocution In Cochise County, Arizona

Para evitarlo, el operario cortó la electricidad del poste y subió en un camión con plataforma elevadora junto con un palo de fibra con la intención de hacer que el animal descendiera sin sufrir heridas.

En un vídeo filmado por su esposa se ve al trabajador tratando de que el oso baje, una tarea que demandó varios minutos. Luego de un rato empujando suavemente al oso, este se deslizó por el poste y logró bajar a tierra para volver a su hábitat.

Werner agregó que no era la primera vez que vivía una situación similar: en 2021 ya había participado en el rescate de un cachorro de un oso que apareció recostado sobre otro poste eléctrico.

