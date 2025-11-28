28 de noviembre de 2025 - 12:37

Un limpiavidrios vio a los policías y se tiró al Cacique Guaymallén: tuvieron que rescatarlo

Bomberos y policías colaboraron para sacar del canal al hombre de 44 años, quien tenía antecedentes y quedó detenido por resistencia a la autoridad.

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo inusual se registró este viernes por la mañana cerca del Nudo Vial, en Ciudad, donde un limpiavidrios intentó escapar de la Policía arrojándose al interior del canal Cacique Guaymallén. Lo salvaron a tiempo los bomberos y quedó detenido por resistencia a la autoridad: tenía antecedentes.

Leé además

La droga decomisada no fue presentada en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades. Foto Archivo Los Andes. 

Golpe al narcotráfico: decomisaron 90 kilos de cocaína y 80 mil dólares en Maipú

Por Redacción Policiales
Cuando nada alcanza: depresión y angustia, síntomas de la época actual

Además de los casos en la Policía, aumenta la cantidad de suicidios en toda la población de Mendoza

Por Enrique Pfaab

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 9.46 sobre la intersección de avenida Gobernador Videla y Morón, en Capital.

Personal del Grupo Operativo Motorizado intentó identificar a un hombre que trabajaba limpiando vidrios. Al advertir la presencia policial, el hombre huyó corriendo en dirección hacia el este. Sin embargo, en su intento por evadir la aprehensión, se lanzó al canal.

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía
Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Por fortuna, el cauce llevaba una corriente moderada, lo que permitió que el sospechoso se mantuviera de pie, caminando por la orilla interna mientras los efectivos seguían el movimiento desde arriba.

Entonces, los policías solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, que acudieron con una escalera para facilitar el rescate.

Recién a las 10.30, casi una hora después y tras varios minutos de negociación, el hombre aceptó colocarse un arnés y fue retirado del zanjón sin lesiones gracias a quienes quiso evadir inicialmente.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que el protagonista de esta historia es Gustavo Alberto Peña, de 44 años, domiciliado en Las Heras, quien posee antecedentes por dos pedidos de captura (2001 y 2005) y una citación judicial reciente del 10 de septiembre.

Peña fue trasladado investigado por resistencia a la autoridad, en buen estado de salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El colectivo de compras viajaba desde Tucumán hacia Mendoza.

Encontraron peluches con cocaína en un colectivo de compras con destino a Mendoza: detuvieron a una boliviana

Por Redacción Policiales
Calendario oficial del ciclo lectivo 2026

Calendario oficial del ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Mendoza y por qué hay más horas que en el resto del país

Por Redacción Sociedad
Vuelco en Ruta 7: un auto chocó contra una vaca que había quedado suelta tras el accidente de un camión jaula.

Vuelco en Ruta 7: un auto chocó contra una vaca que había quedado suelta tras el accidente del camión jaula

Por Enrique Pfaab
Encerrona al colectivo argentino en Chile

Sin autocrítica: el mensaje del gobierno de Chile tras la encerrona a argentinos y qué esperar para el verano

Por Redacción Policiales