Un limpiavidrios vio a los policías y se tiró al Cacique Guaymallén: tuvieron que rescatarlo

Un operativo inusual se registró este viernes por la mañana cerca del Nudo Vial, en Ciudad, donde un limpiavidrios intentó escapar de la Policía arrojándose al interior del canal Cacique Guaymallén . Lo salvaron a tiempo los bomberos y quedó detenido por resistencia a la autoridad: tenía antecedentes .

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 9.46 sobre la intersección de avenida Gobernador Videla y Morón, en Capital.

Personal del Grupo Operativo Motorizado intentó identificar a un hombre que trabajaba limpiando vidrios. Al advertir la presencia policial , el hombre huyó corriendo en dirección hacia el este. Sin embargo, en su intento por evadir la aprehensión, se lanzó al canal.

Por fortuna, el cauce llevaba una corriente moderada , lo que permitió que el sospechoso se mantuviera de pie, caminando por la orilla interna mientras los efectivos seguían el movimiento desde arriba.

Rescate en el canal Cacique Guaymallén: el limpiavidrios quiso huir de la Policía

Entonces, los policías solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz , que acudieron con una escalera para facilitar el rescate .

Recién a las 10.30, casi una hora después y tras varios minutos de negociación, el hombre aceptó colocarse un arnés y fue retirado del zanjón sin lesiones gracias a quienes quiso evadir inicialmente.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que el protagonista de esta historia es Gustavo Alberto Peña, de 44 años, domiciliado en Las Heras, quien posee antecedentes por dos pedidos de captura (2001 y 2005) y una citación judicial reciente del 10 de septiembre.

Peña fue trasladado investigado por resistencia a la autoridad, en buen estado de salud.