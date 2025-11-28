Calendario oficial del ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Mendoza y por qué hay más horas que en el resto del país

La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó el cronograma oficial para el ciclo lectivo 2026 y reafirmó el diferencial histórico de media hora más de clase por día en las escuelas de Mendoza , lo que permite superar las 800 horas anuales en el Nivel Primario y ubicarse por encima de los mínimos establecidos a nivel nacional.

La resolución difundida por el organismo no solo confirma los 190 días de clase , sino que también garantiza que la provincia mantenga una carga horaria superior a los estándares federales: la Nación exige 760 horas anuales para Primaria y 900 horas para Secundaria. En Mendoza, ambos niveles quedarán por encima de esos pisos.

Según lo dispuesto, las horas reloj mínimas para cada nivel educativo serán:

Este esquema consolida la política provincial de ampliar el tiempo escolar para reforzar los aprendizajes y acompaña la media hora adicional que caracteriza a la jornada mendocina desde hace décadas.

Nivel Secundario: 940 horas reloj ( 40 horas más que lo exigido por Nación ).

Nivel Primario: 840 horas reloj ( 80 horas más que el mínimo nacional ).

La DGE detallará en la resolución completa las fechas más importantes del ciclo lectivo, entre ellas el inicio y cierre de clases, los períodos de evaluación, las instancias de recuperación y los recesos. Estos hitos marcarán la organización del año académico en todos los niveles y modalidades.

El calendario 2026, en línea con los objetivos institucionales del sistema educativo provincial, busca garantizar más tiempo en las aulas, previsibilidad en la planificación docente y un piso de calidad por encima de la media nacional.

Nivel Superior

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.

09 de febrero. Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

25 al 31 de marzo. Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.

29 de junio al 03 de julio. Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

10 de agosto. Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Mientras se planifica el próximo año, las escuelas ya transitan las últimas etapas del presente ciclo.