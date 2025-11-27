El TN y el Turismo Carretera 2000 definen sus campeonatos en el Autódromo de San Martín

Después de muchas temporadas, el automovilismo nacional regresa a nuestra provincia. Este fin de semana, en el Autódromo Ciudad de San Martín , se disputará la última fecha de la temporada 2025 del Turismo Nacional , con el Gran Premio Coronación .

Las tandas de entrenamientos comenzarán este viernes y las clasificaciones el sábado y las finales, se correrán el domingo. Mientras que la presentación oficial tendrá lugar este viernes a las 19, frente a la Municipalidad de San Martín.

El cierre del campeonato tendrá como figura central al mendocino Julián Santero (Toyota), quien llegará para celebrar el bicampeonato de la Clase 3. El “Piloto Volador” se consagró en la fecha pasada en Río Cuarto, logrando su segundo título en la categoría , el anterior fue en 2022, también con Toyota.

Tras su coronación, lo que queda por definirse es el subcampeonato, donde también compite otro mendocino, Lucas Vicino, de Maipú.

A su vez, el fin de semana marcará el debut e n Clase 3 de Tomás Vitar, reciente campeón de Turismo Pista Clase 3. El piloto mendocino acordó su incorporación al equipo Coiro Competición y correrá con un Toyota Corolla , auto que probará por primera vez en las tandas oficiales del sábado.

Gonzalo Antolín Gonzalo Antolín. El piloto sanrafaelino (Peugeot 208) es el actual líder del campeonato de Clase 2 y buscará coronarse. @Prenatn

Una Clase 2 para el infarto

En Clase 2, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, actual líder, buscará su primer campeonato. Será un cierre extremadamente ajustado y si bien, Antolín suma 243 puntos y llega como favorito, ocho pilotos mantienen chances matemáticas de coronarse.

Lo siguen muy de cerca Juan Pablo Pastori (242) y Bautista Damiani (236,5). Más atrás aparecen Joaquín Cafaro (234), Francisco Coltrinari (227), Renzo Blotta (220,5), Alejo Cravero (220,5) y Nicolás Posco (217). Una definición “para alquilar balcones”.

En esta clase también debutará otro mendocino, Julián Módica, quien competirá con un Toyota Etios del equipo de Vicino, el mismo que manejó Ignacio Díaz en Río Cuarto.

El regreso del “chapa a chapa” a Mendoza

Será la tercera visita del Turismo Nacional a la provincia. La primera fue el 11 de julio de 2010, con victorias de Bruno Bosio (Clase 2) y Fabián Yannantuoni (Clase 3). La segunda, el 14 de septiembre de 2014, tuvo como ganadores a Hanna Abdallah (Clase 2) y Pablo Piumetto (Clase 3).

De esta manera, la categoría vuelve a Mendoza después de 11 años, un verdadero lujo para el público local, que podrá ver nuevamente al flamante bicampeón y actual titular del Turismo Carretera, Julián Santero, uno de los mejores pilotos del país.

Entradas y beneficios

Los interesados pueden adquirir entradas anticipadas al Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros a través del portal entradaweb.com.ar:

LINK DE ACCESO ONLINE

Los menores de edad y jubilados no abonarán el acceso general al circuito.

Bernardo Llaver El mendocino Bernardo Llaver se encuentra en el tercer lugar en el campeonato, que tiene como líder a Canapino. Gentileza.

También se define el Turismo Carretera 2000

Después de seis años, el Turismo Carretera 2000 vuelve a la provincia para disputar su Premio Coronación, que también tendrá clasificación el sábado y finales el domingo. Entre los protagonistas estará el mendocino Bernardo Llaver (Honda), quien llega tercero en el campeonato, a 66 puntos del líder Agustín Canapino, escoltado por Facundo Ardusso.

La última vez que Llaver compitió en San Martín fue en octubre de 2019, esa tarde termino segundo.

Todo está listo para vivir un fin de semana vibrante, con definiciones en el TN y el Turismo Carretera 2000 y el Autódromo de San Martín como escenario de un cierre de temporada lleno de emociones.

Cronograma de actividades

Viernes 28/11

Clase 2

10.30 a 11 hs 2 B 1° entrenamiento

11.10 a 11.40 2 A 1° entrenamiento

Abarth

12.30 a 12.45 hs 1° entrenamiento Copa Abarth Argentina

Turismo Carretera 2000

12.50 a 13.20 hs 1° entrenamiento Turismo Carretera 2000

Clase 2

13.30 a 14 hs 2 B 2° entrenamiento

14.10 a 14.40 hs 2 A 2° entrenamiento

Abarth

14.50 a 15.05 hs 2° entrenamiento Copa Abarth Argentina

Turismo Carretera

15.20 a 15.50 hs 2° Entrenamiento Turismo Carretera 2000

Clase 2

16.00 a 16.10hs 2 C 1° Clasificación

16.20 a 16.30hs 2 A 1° Clasificación

16.40 a 16.50hs 2 B 1° Clasificación

Sábado 29/11

09.00 a 09.15 4ª Entrenamiento Turismo Carretera 2000

09.20 a 09.35 3ª Entrenamiento Copa Abarth Argentina

Clase 3

09.40 a 10.10hs 3 B 1° entrenamiento

10.20 a 10.50hs 3 A 1° entrenamiento

Clase 2

11.05 a 11.15hs 2 C 2° clasificación

11.20 a 11.30hs 2 A 2° clasificación

11.35 a 11.45hs 2 B 2° clasificación

Turismo Carretera 2000

11.50 a 12.00 hs Clasificación Turismo Carretera 2000

Clase 3 entrenamientos

12.05 a 12.35hs 3 B 2° entrenamiento

12.40 a 13.10hs 3 A 2° entrenamiento

13.20 a 13.30 hs Clasificación Copa Abarth Argentina

Clasificación Clase 3

16.00 a 16.10 hs 3 C Clasificación

16.20 a 16.30 hs 3 A Clasificación

16.40 a 16.50 hs 3 B Clasificación

Turismo Carretera 2000

17.05 Carrera 1 Turismo Carretera 2000 – 11 vtas o 15`

17.25 hs Podio

Domingo 30/11

09.10 hs Final Copa Abarth Argentina – 9 vtas o 25´

09.40 hs Podio

Turismo Carretera 2000 Final

11.10 Carrera 2 Turismo Carretera 2000 – 21 vtas o 30´

11.45 hs Podio

Clase 2 Final

12.10 2 Vuelta Previa y Final– 16 vueltas o 35 minutos

12.50 hs 2 Podio

Clase 3 Final

13.20 hs 3 Vuelta Previa y Final– 20 vueltas o 40 minutos

14.10 hs 3 Podio