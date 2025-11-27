El TN y el Turismo Carretera 2000 definen sus campeonatos en el Autódromo de San Martín

Después de muchas temporadas, el automovilismo nacional regresa a nuestra provincia. Este fin de semana, en el Autódromo Ciudad de San Martín, se disputará la última fecha de la temporada 2025 del Turismo Nacional, con el Gran Premio Coronación.
El bicampeonato de Julián Santero, la lucha por el título en Clase 2 y el regreso de figuras como Bernardo Llaver anticipan un cierre de temporada con fuerte presencia mendocina este fin de semana en el Autódromo “Ángel Pena”.
Las tandas de entrenamientos comenzarán este viernes y las clasificaciones el sábado y las finales, se correrán el domingo. Mientras que la presentación oficial tendrá lugar este viernes a las 19, frente a la Municipalidad de San Martín.
El cierre del campeonato tendrá como figura central al mendocino Julián Santero (Toyota), quien llegará para celebrar el bicampeonato de la Clase 3. El “Piloto Volador” se consagró en la fecha pasada en Río Cuarto, logrando su segundo título en la categoría , el anterior fue en 2022, también con Toyota.
Tras su coronación, lo que queda por definirse es el subcampeonato, donde también compite otro mendocino, Lucas Vicino, de Maipú.
A su vez, el fin de semana marcará el debut en Clase 3 de Tomás Vitar, reciente campeón de Turismo Pista Clase 3. El piloto mendocino acordó su incorporación al equipo Coiro Competición y correrá con un Toyota Corolla, auto que probará por primera vez en las tandas oficiales del sábado.
En Clase 2, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, actual líder, buscará su primer campeonato. Será un cierre extremadamente ajustado y si bien, Antolín suma 243 puntos y llega como favorito, ocho pilotos mantienen chances matemáticas de coronarse.
Lo siguen muy de cerca Juan Pablo Pastori (242) y Bautista Damiani (236,5). Más atrás aparecen Joaquín Cafaro (234), Francisco Coltrinari (227), Renzo Blotta (220,5), Alejo Cravero (220,5) y Nicolás Posco (217). Una definición “para alquilar balcones”.
En esta clase también debutará otro mendocino, Julián Módica, quien competirá con un Toyota Etios del equipo de Vicino, el mismo que manejó Ignacio Díaz en Río Cuarto.
Será la tercera visita del Turismo Nacional a la provincia. La primera fue el 11 de julio de 2010, con victorias de Bruno Bosio (Clase 2) y Fabián Yannantuoni (Clase 3). La segunda, el 14 de septiembre de 2014, tuvo como ganadores a Hanna Abdallah (Clase 2) y Pablo Piumetto (Clase 3).
De esta manera, la categoría vuelve a Mendoza después de 11 años, un verdadero lujo para el público local, que podrá ver nuevamente al flamante bicampeón y actual titular del Turismo Carretera, Julián Santero, uno de los mejores pilotos del país.
Los interesados pueden adquirir entradas anticipadas al Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros a través del portal entradaweb.com.ar:
Los menores de edad y jubilados no abonarán el acceso general al circuito.
Después de seis años, el Turismo Carretera 2000 vuelve a la provincia para disputar su Premio Coronación, que también tendrá clasificación el sábado y finales el domingo. Entre los protagonistas estará el mendocino Bernardo Llaver (Honda), quien llega tercero en el campeonato, a 66 puntos del líder Agustín Canapino, escoltado por Facundo Ardusso.
La última vez que Llaver compitió en San Martín fue en octubre de 2019, esa tarde termino segundo.
Todo está listo para vivir un fin de semana vibrante, con definiciones en el TN y el Turismo Carretera 2000 y el Autódromo de San Martín como escenario de un cierre de temporada lleno de emociones.
Clase 2
10.30 a 11 hs 2 B 1° entrenamiento
11.10 a 11.40 2 A 1° entrenamiento
Abarth
12.30 a 12.45 hs 1° entrenamiento Copa Abarth Argentina
Turismo Carretera 2000
12.50 a 13.20 hs 1° entrenamiento Turismo Carretera 2000
Clase 2
13.30 a 14 hs 2 B 2° entrenamiento
14.10 a 14.40 hs 2 A 2° entrenamiento
Abarth
14.50 a 15.05 hs 2° entrenamiento Copa Abarth Argentina
Turismo Carretera
15.20 a 15.50 hs 2° Entrenamiento Turismo Carretera 2000
Clase 2
16.00 a 16.10hs 2 C 1° Clasificación
16.20 a 16.30hs 2 A 1° Clasificación
16.40 a 16.50hs 2 B 1° Clasificación
09.00 a 09.15 4ª Entrenamiento Turismo Carretera 2000
09.20 a 09.35 3ª Entrenamiento Copa Abarth Argentina
Clase 3
09.40 a 10.10hs 3 B 1° entrenamiento
10.20 a 10.50hs 3 A 1° entrenamiento
Clase 2
11.05 a 11.15hs 2 C 2° clasificación
11.20 a 11.30hs 2 A 2° clasificación
11.35 a 11.45hs 2 B 2° clasificación
Turismo Carretera 2000
11.50 a 12.00 hs Clasificación Turismo Carretera 2000
Clase 3 entrenamientos
12.05 a 12.35hs 3 B 2° entrenamiento
12.40 a 13.10hs 3 A 2° entrenamiento
13.20 a 13.30 hs Clasificación Copa Abarth Argentina
Clasificación Clase 3
16.00 a 16.10 hs 3 C Clasificación
16.20 a 16.30 hs 3 A Clasificación
16.40 a 16.50 hs 3 B Clasificación
Turismo Carretera 2000
17.05 Carrera 1 Turismo Carretera 2000 – 11 vtas o 15`
17.25 hs Podio
09.10 hs Final Copa Abarth Argentina – 9 vtas o 25´
09.40 hs Podio
Turismo Carretera 2000 Final
11.10 Carrera 2 Turismo Carretera 2000 – 21 vtas o 30´
11.45 hs Podio
Clase 2 Final
12.10 2 Vuelta Previa y Final– 16 vueltas o 35 minutos
12.50 hs 2 Podio
Clase 3 Final
13.20 hs 3 Vuelta Previa y Final– 20 vueltas o 40 minutos
14.10 hs 3 Podio