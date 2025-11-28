28 de noviembre de 2025 - 07:55

No afloja: otra vez hay alerta por tormentas con granizo y estas son las zonas alcanzadas

La advertencia constante de la semana seguirá más días en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este viernes y sábado a Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este viernes y sábado a Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas (28/11)

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las alertas por tormentas no cesan en Mendoza y se mantendrán, al menos, hasta el sábado.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este vienres a Mendoza.

Sigue la alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo en Mendoza: las zonas afectadas

el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Para este viernes 28 de noviembre, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas afectando principalmente el sur y este provincial. Precipitaciones en cordillera". La máxima llegará a los 33°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde y noche para:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el SMN para hoy.

La alerta se repite en las mismas zonas para el sábado. La buena noticia es que estará más agradable en cuanto a temperatura: 25°C de máxima.

En cuanto al domingo, el pronóstico anticipa: "Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Zonda en Malargüe. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

