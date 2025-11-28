No afloja: otra vez hay alerta por tormentas con granizo y estas son las zonas alcanzadas

La advertencia constante de la semana seguirá más días en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este viernes y sábado a Mendoza.

Las alertas por tormentas no cesan en Mendoza y se mantendrán, al menos, hasta el sábado.

Para este viernes 28 de noviembre, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas afectando principalmente el sur y este provincial. Precipitaciones en cordillera". La máxima llegará a los 33°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde y noche para:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el SMN para hoy.

Alerta amarilla por tormentas (28/11) Alerta amarilla por tormentas (28/11) SMN La alerta se repite en las mismas zonas para el sábado. La buena noticia es que estará más agradable en cuanto a temperatura: 25°C de máxima.