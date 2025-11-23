Pronóstico: semana calurosa y con amenaza de tormentas en Mendoza

Los temperaturas máximas de los próximos días serán por encima de los 30°C. Hay alerta por granizo a mediados de semana.

"Caluroso y algo nublado" en Mendoza para los próximos días.

El verano todavía no llega pero ya se hace sentir en Mendoza. Tardes calurosas y noches frescas son una constante de esta temporada, con una temperatura máxima que no baja de los 30°C.

Para este lunes, desde la Dirección de Contingencias Climáticas informaron: "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 36°C.

Para más detalles consultá el pronóstico extendido en nuestra página: https://t.co/y94E5Hylg7 #MendozaGobierno #MinisterioDeProduccion #ContingenciasClimaticas pic.twitter.com/3qZvSIYM6s — Contingencias Climáticas Mendoza (@ContingenciasDA) November 24, 2025 El pronóstico extendido prevé para el martes, una vez más, una jornada "calurosa y algo nublada". Y ampliaron: "Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". Ese día la mínima rondaría los 19°C y la máxima volvería a los 36°C.

El miércoles es un caso particular, ya que el organismo señaló que al calor se le suma una "nubosidad variable", con "lluvias y tormentas con granizo". La mínima para ese día se ubicaría en los 20°C y la máxima en los 37°C.

Luego, previo al fin de semana, se espera un "descenso de la temperatura".