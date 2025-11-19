Jueves sofocante en Mendoza con tormentas y alerta amarilla que preocupa: qué zonas afectará

Este jueves en Mendoza se espera una máxima de 35°C, anticipando noches veraniegas. Sin embargo, se anticipan tormentas y rige alerta amarilla por vientos fuertes. Luego, para el día viernes confirman que la máxima bajará los 30°C, y se espera una jornada de buen tiempo. A continuación, el detalle de ambos días.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad” este jueves 20 de noviembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 35°C, mientras que la mínima será de 17°C.
También rige alerta amarilla por vientos fuertes, acompañado de tormentas, por lo que piden precaución a la hora de salir. En la precordillera mendocina y en Malargüe anticipan viento Zonda. En la Cordillera de Los Andes también indican precipitaciones.
Viernes con inestabilidad
El viernes 21 de noviembre se anticipa “nubosidad variable” con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del sudeste. A su vez, durante las primeras horas advierten un tiempo inestable. En la Cordillera se esperan precipitaciones.