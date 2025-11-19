Jueves sofocante en Mendoza con tormentas y alerta amarilla que preocupa: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera la caída de la temperatura.

Este jueves en Mendoza se espera una máxima de 35°C, anticipando noches veraniegas. Sin embargo, se anticipan tormentas y rige alerta amarilla por vientos fuertes. Luego, para el día viernes confirman que la máxima bajará los 30°C, y se espera una jornada de buen tiempo. A continuación, el detalle de ambos días.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad” este jueves 20 de noviembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 35°C, mientras que la mínima será de 17°C.

También rige alerta amarilla por vientos fuertes, acompañado de tormentas, por lo que piden precaución a la hora de salir. En la precordillera mendocina y en Malargüe anticipan viento Zonda. En la Cordillera de Los Andes también indican precipitaciones.