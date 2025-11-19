La ministra Jimena Latorre celebró el anuncio de quita de retenciones al petróleo convencional

"El Gobierno Nacional anunció que va a quitar las retenciones al petróleo convencional . Este es un gran incentivo para las provincias productoras, ya que otorga una herramienta que seguramente impacte directamente en los valores de producción provincial", expresó la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre , en su cuenta de X.

Cornejo se reunió con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes: "Mostró mucho interés por Mendoza"

La publicación cita la del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni , en la que anuncia que el Gobierno Nacional va a quitar las retenciones al petróleo convencional para fomentar el desarrollo del sector. Explica que la medida se acordó con las provincias productoras y, como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut.

Añade que el Ejecutivo de Chubut que se ha comprometido a rever sus cánones en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias. "Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos", cierra Adorni.

Latorre resaltó que "en Mendoza ya veníamos haciendo los deberes, aplicando políticas de baja de regalías bajo distintos esquemas que ha permitido sostener e incluso aumentar la producción" en los pozos convencionales .

El Gobierno Nacional anunció que va a quitar las retenciones al petróleo convencional. Este es un gran incentivo para las provincias productoras, ya que otorga una herramienta que seguramente impacte directamente en los valores de producción provincial https://t.co/JyWKNXBD1P

Detalló que algunos casos testigo de esto son: Chachahuen Sur, Barrancas, La Ventana, Lindero de Piedra, Llancanelo, Río Tunuyán y Vizcacheras. Se trata de áreas a las que se les aplicó la baja de regalías bajo distintos parámetros y que hoy representan casi el 50% de la producción de la provincia.

Y precisó que en Chachahuen Sur la producción era de 1.100 m3/d y luego del otorgamiento de la reducción de regalías alcanzó picos de 1.900 m3/d. "En el caso de Llancanelo y Lindero se otorgaron reducciones que viabilizaron más perforaciones de las que las operadoras tenían previstas", resaltó.

"Con esto, Mendoza demuestra una vez más que viene aplicando políticas fiscales que están marcando el camino del rumbo económico al que apunta el país", celebró.

área Atamisqui Petroleo Mendoza La quita de retenciones al petróleo convencional podría favorecer inversiones

El desafío de sostener la producción en yacimientos maduros

Después de dos años en los que la producción petrolera de Mendoza había logrado frenar la caída e incluso mostrar un leve repunte -con un incremento durante 2024-, las cifras volvieron a marcar un retroceso: en los primeros nueve meses del año, la actividad registró una baja del 4,6%, según los datos de la Secretaría de Energía de Nación.

El principal factor detrás de este descenso, más allá de la madurez natural de los yacimientos convencionales, es el retiro de YPF de las áreas maduras. Aunque estas zonas fueron asumidas por otras compañías, el proceso de transición dejó una huella en los niveles productivos. La provincia, en ese sentido, sigue la misma tendencia que atraviesan los pozos maduros en todo el país, mientras las grandes operadoras concentran su estrategia en los recursos no convencionales.

A pesar de este escenario, desde el Gobierno provincial destacan que existe interés en profundizar la búsqueda de hidrocarburos convencionales. En esa línea, anticiparon que en las próximas semanas se lanzará una licitación para adjudicar cinco áreas de explotación, con el objetivo de reactivar la actividad y atraer nuevas inversiones.