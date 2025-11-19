Andrea Grobocopatel: "El liderazgo del futuro es responsable"

En un contexto global marcado por la incertidumbre y la rapidez de los cambios, la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR) sostiene que el futuro del management reside en la responsabilidad y en la inclusión en un sentido amplio. Andrea Grobocopatel, presidenta de FLO R fue una de las disertantes de la Semana Global del Emprendimiento en la Nave Cultural y reflexionó acerca de los desafíos del liderazgo actual.

Fundada en 2012, FLOR surgió con el propósito de fomentar liderazgos y organizaciones que operen bajo principios de responsabilidad y buen gobierno. Aunque al principio se centraron en la gobernanza corporativa, la fundación pronto identificó una brecha crítica: la falta de representación femenina en los espacios de decisión.

Para abordar esta problemática, FLOR lanzó en 2014 el programa “Mujeres en Decisión” ha logrado formar a más de mil mujeres preparadas para “romper techos de cristal”. La formación aborda habilidades blandas como marca personal y negociación así como temas duros como compliance (transparencia y ética) y sostenibilidad.

Luego de más de 10 años de trabajo para fomentar la participación de género en los distintos niveles empresariales, la fundación hoy apunta a una visión más amplia de la inclusión. El nuevo programa “Perspectivas de Diversidad” se enfoca en género, masculinidades, discapacidad, edad y religión. “Buscamos enseñar a dialogar o entender el punto de vista de los otros para poder tomar mejores decisiones”, expresó Grobocopatel .

De cara al futuro, el mayor foco de trabajo se pondrá en la discapacidad, un área donde la representante señaló que hay menos trabajo recorrido. En este marco y con relación al liderazgo del futuro, la especialista fue categórica al decir que es un “liderazgo responsable”. “Este tipo de líder sabe incluir y gestiona bien la diversidad, es curioso, ágil, se adapta a los cambios y prepara a sus sucesores”, enumeró la presidenta de FLOR.

Las 5 P y los desafíos del liderazgo

Este enfoque se vuelve imperativo en lo que la fundación denomina un “mundo VANI”, es decir, un entorno frágil, ansioso, no-lineal y, a menudo, incomprensible. “Moverse en este contexto requiere líderes que, además de ser responsables, cuiden a las personas y al ambiente”, subrayó Grobocopatel.

Las dificultades que enfrenta el liderazgo en Argentina son, según la experiencia de FLOR en foros internacionales como el G20 y el de Davos, las mismas que en el resto del mundo: la necesidad de capacitación permanente y el valor de la escucha activa. Para guiar esta conducta responsable, la fundación propone un modelo anclado en cinco pilares, o las 5 “P” que es pensar en las personas, el planeta, los procesos, la prosperidad y la paz.

“La paz se logra con gente que dialoga, que entiende a otras y que ayuda a otras”, definió la referente nacional. En este sentido, explicó que el liderazgo es una cualidad reservada a las élites corporativas. La invitación de FLOR es a mirarse al espejo, reconocer el valor personal y empezar a liderar el “metro cuadrado” propio participando activamente en la familia, el barrio, las instituciones o la política, en lugar de criticar y echar la culpa al otro. En este sentido, la inversión en el liderazgo es, en última instancia, una inversión en el cambio del entorno social.