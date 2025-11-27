27 de noviembre de 2025 - 07:46

Renuevan alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas este jueves

Los días seguirán con altas temperaturas en Mendoza. El fin de semana habrá más chaparrones generalizados.

El pronóstico advierte tormenta en Zona Este para este jueves 27 de noviembre. 

Foto:

LA
Foto:

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Zona Este de Mendoza tendrá este jueves otra vez una alerta amarilla por tormentas, aunque en el resto de la provincia habrá una jornada totalmente soleada.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en la noche el sur provincial. Parcial nublado en cordillera". Tras una mínima de 17°C, la máxima rondará los 35°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta nivel amarillo para:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", indicó el SMN para horas de la noche de este jueves.

Respecto al viernes, el reporte señala: "Algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 18, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

Atención con el fin de semana: tanto sábado y domingo habrá tormentas. Máximas: 31°C y 28°C, respectivamente.

