Los daños que dejó la tormenta este miércoles en Mendoza: árboles caídos, incendio y corte de cables

Defensa Civil detalló los daños causados por lluvias en cada departamento durante este miércoles. Hubo más de 80 novedades reportadas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este miércoles. Según el reporte de incidentes de Defensa Civil, que abarca las novedades desde las 13:30 hasta las 20:15, se realizaron 86 intervenciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta naranja por tormentas con precipitaciones, probable caída de granizo y actividad eléctrica en algunas zonas de la provincia. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de cables y postes. El departamento de General Alvear fue el más afectado.

Reporte de novedades por tormentas

Malargüe:

  • Incendio: 01

Total: 01

General Alvear:

  • Árbol caído: 07
  • Poste caído: 10
  • Rama caída: 02

Total: 19

San Rafael

  • Árbol caído: 07
  • Rama caída: 10

Total: 17

Tupungato

  • Rama caída: 15

Total: 15

Santa Rosa

  • Árbol caído: 10

Total: 10

Junín

  • Árbol caído: 01

Total: 01

La Paz

  • Árbol caído: 01

Total: 01

Capital

  • Rama caída: 05

Total: 05

Luján de Cuyo

  • Árbol caído: 06
  • Rama caída: 02
  • Cable caído: 02

Total: 10

Maipú

  • Poste caído: 01

Total: 01

Las Heras

  • Cable caído: 01

Total: 01

Guaymallén

  • Árbol caído: 01

Total: 01

Godoy Cruz

  • Rama caída: 02
  • Cable caído: 02

Total: 04

