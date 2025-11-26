Los daños que dejó la tormenta este miércoles en Mendoza: árboles caídos, incendio y corte de cables

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este miércoles. Según el reporte de incidentes de Defensa Civil, que abarca las novedades desde las 13:30 hasta las 20:15, se realizaron 86 intervenciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta naranja por tormentas con precipitaciones, probable caída de granizo y actividad eléctrica en algunas zonas de la provincia. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de cables y postes. El departamento de General Alvear fue el más afectado.