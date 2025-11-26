26 de noviembre de 2025 - 20:58

Pronóstico en Mendoza: cielo algo nublado y caída leve de la temperatura para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera la caída de la temperatura.

El pronóstico en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico en Mendoza. 

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza se espera una máxima de 35°C, anticipando noches veraniegas. Para el viernes confirman que la máxima bajará, y se espera una jornada de buen tiempo. No obstante, se prevén tormentas aisladas. A continuación, el detalle de ambos días.

Leé además

Saldo de la tormenta en Mendoza. Los Andes

Los daños que dejó la tormenta este miércoles en Mendoza: árboles caídos, incendio y corte de cables

Por Redacción Sociedad
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta a Luis Caputo para explicarle las consecuencias que la eliminación de la obligatoriedad del CIU puede tener en la vitivinicultura. 

Rodolfo Vargas Arizu le pidió a Luis Caputo que mantengan la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas

Por Sandra Conte

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 27 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 35°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos leves del noreste.

Durante la noche aseguran que habrá inestabilidad en la noche en el sur provincial, mientras que en la Cordillera de Los Andes también indican nubosidad parcial.

Viernes con tormentas aisladas

El viernes 28 de noviembre se anticipa “poca nubosidad” con leve descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sector sur. A su vez, advierten tormentas aisladas. En la Cordillera se esperan precipitaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El colectivo de compras viajaba desde Tucumán hacia Mendoza.

Encontraron peluches con cocaína en un colectivo de compras con destino a Mendoza: detuvieron a una boliviana

Por Redacción Policiales
El departamento que lleva 25 asentamientos erradicados en los últimos 26 años y ha relocalizado a las familias

Un departamento ha erradicado 25 asentamientos en los últimos 26 años: dónde relocalizaron a las familias

Por Redacción Sociedad
Casa Origen será el primer condohotel de Mendoza

Así es la cadena de lujo que desembarcará en el Valle de Uco y hará un "condohotel"

Por Diana Chiani
Voces a favor de la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

Qué plantean las voces a favor de que se apruebe la DIA de PSJ Cobre Mendocino

Por Redacción Economía