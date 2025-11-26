Pronóstico en Mendoza: cielo algo nublado y caída leve de la temperatura para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera la caída de la temperatura.

Este jueves en Mendoza se espera una máxima de 35°C, anticipando noches veraniegas. Para el viernes confirman que la máxima bajará, y se espera una jornada de buen tiempo. No obstante, se prevén tormentas aisladas. A continuación, el detalle de ambos días.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 27 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 35°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos leves del noreste.

Durante la noche aseguran que habrá inestabilidad en la noche en el sur provincial, mientras que en la Cordillera de Los Andes también indican nubosidad parcial.