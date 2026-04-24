24 de abril de 2026 - 20:09

Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una jornada con nubosidad variable y tormentas aisladas durante la madrugada. El detalle para los próximos días.

Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza

Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza inicia el sábado con condiciones agradables y descenso de la temperatura. Se espera una jornada con nubosidad variable y precipitaciones aisladas durante la madrugada. La máxima será de 21°C y la mínima de 12°C

Leé además

Alergia de otorño y congestión nasal: 2 de cada 10 mendocinos conviven con sus síntomas

¿Resfrío o alergia? Guía práctica con 5 consejos para aliviar la congestión nasal
Caen los tour de compras a Chile, pero crecen a Bolivia y advierten por el contrabando y el comercio ilegal

Tour de compras: caen a Chile, pero crecen a Bolivia y aumenta la preocupación por el comercio ilegal

Se pronostican vientos moderados del sector sur rotando al noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera.

Alerta por vientos el domingo

El domingo 26 de abril, se espera un cielo algo nublado con descenso de la temperatura. La máxima llegará a los 18°C mientras que la mínima será de 11°C. Además, rige una alerta amarilla por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael.

alerta amarilla- vientos
Alerta amarilla por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael.

Alerta amarilla por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico para el lunes

Mientras que el lunes 27 de abril, se pronostica nubosidad variable con asenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C. Se anticipan precipitaciones en la zona cordillerana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Zorro Azul impulsa formación en IA y modelado 3D para videojuegos

Lanzan en Mendoza un programa innovador para crear videojuegos con IA

el desafio de construir en mendoza: entre el aumento de costos y la brecha salarial

El desafío de construir en Mendoza: entre el aumento de costos y la brecha salarial

atencion odontologica, clinica y pediatrica gratis del 28 al 30 de abril

Atención odontológica, clínica y pediátrica gratis del 28 al 30 de abril

Temporada altamente positiva en el Parque Aconcagua: durante la temporada 25-26 ingresaron 9.434 mulas.

Temporada "altamente positiva" en el Parque Aconcagua: ingresaron más de 9.400 mulas