Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una jornada con nubosidad variable y tormentas aisladas durante la madrugada. El detalle para los próximos días.

Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza

Mendoza inicia el sábado con condiciones agradables y descenso de la temperatura. Se espera una jornada con nubosidad variable y precipitaciones aisladas durante la madrugada. La máxima será de 21°C y la mínima de 12°C

Se pronostican vientos moderados del sector sur rotando al noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera.

Alerta por vientos el domingo El domingo 26 de abril, se espera un cielo algo nublado con descenso de la temperatura. La máxima llegará a los 18°C mientras que la mínima será de 11°C. Además, rige una alerta amarilla por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael.

alerta amarilla- vientos Alerta amarilla por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.