¿Resfrío o alergia? Guía práctica con 5 consejos para aliviar la congestión nasal

A medida que las hojas cambian de color, por acá y más allá comienza el concierto de estornudos y la invasión de pañuelos descartables. Lo que muchos confunden con un resfrío temprano es, en realidad, la alergia de otoño , un cuadro que -según datos del Ministerio de Salud de Mendoza- afecta al 20% de la población.

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Así, 2 de cada 10 habitantes conviven con estos síntomas, y un 10% padece asma, una condición que suele agravarse con los contaminantes ambientales y la persistente sequía propia de la zona.

Los resfríos están causados por la respuesta del sistema inmunitario cuando se contrae un virus. En cambio, las alergias estacionales se desarrollan como respuesta del sistema inmunitario a los alérgenos, como el polen, diferencia Mayo Clinic.

Los resfríos y reacciones alérgicas tienen algunos síntomas en común, como goteo de la nariz o congestión nasal, y estornudos. Pero, por otra parte, tienen diferencias .

Alergia de otorño y congestión nasal: 2 de cada 10 mendocinos conviven con sus síntomas

“Por ejemplo, las personas con alergias estacionales casi nunca tienen dolor de garganta ni tos. Las infecciones virales, en cambio, suelen causar este síntoma. Además, las personas con alergias estacionales no suelen tener fiebre, pero las que están resfriadas sí. Si tienes una alergia estacional, es posible que notes los párpados hinchados y marcas oscuras debajo de los ojos”, describe.

Los "culpables" invisibles: ¿Qué da alergia en otoño?

El otoño trae consigo alérgenos específicos que prosperan en espacios interiores y exteriores:

Congestión nasal - Imagen ilustrativa Congestión nasal - Imagen ilustrativa

Polen de ambrosía: es el principal responsable. Aunque parezca que la polinización terminó, plantas como el olmo, la espiguilla y el cenizo siguen activas.

es el principal responsable. Aunque parezca que la polinización terminó, plantas como el olmo, la espiguilla y el cenizo siguen activas. Ácaros: el encendido de la calefacción y el aumento de la humedad ambiental en casas menos ventiladas crean el paraíso para estos microorganismos.

el encendido de la calefacción y el aumento de la humedad ambiental en casas menos ventiladas crean el paraíso para estos microorganismos. Moho y hongos: persisten gracias a la humedad residual del verano y se acumulan en hojas secas y rincones húmedos.

persisten gracias a la humedad residual del verano y se acumulan en hojas secas y rincones húmedos. Factores externos: la tierra en suspensión y el polvo doméstico, potenciados por la falta de lluvias, actúan como irritantes directos.

El drama de la nariz tapada: 6 tips para ganarle a la congestión

La congestión nasal no es solo una simple molestia que lleva a limpiarse todo el tiempo la naríz: afecta la calidad del sueño, la alimentación y la respiración básica. Aquí te dejamos una guía con 5 tips para el alivio basada en recomendaciones de la Clínica Alemana de Chile:

Hidratación estratégica: Beber agua, té o sopas ayuda a diluir la mucosidad, facilitando su expulsión natural. Humidificación del ambiente: Especialmente útil en climas secos. Un humidificador calma la irritación de los tejidos y abre las vías aéreas. Vaporterapia: Una ducha caliente no solo relaja; el vapor inhalado reduce la inflamación de los cornetes. Posición al dormir: Usar almohadas extra para mantener la cabeza elevada previene la acumulación de mucosidad durante la noche. Uso responsable de fármacos: Los descongestivos son aliados útiles, pero ojo: no deben usarse más de 3 días seguidos sin supervisión médica para evitar el "efecto rebote".

Dato clave: si los síntomas persisten o se acompañan de silbidos al respirar, la consulta con un profesional es fundamental para descartar cuadros de asma o sinusitis crónica.

Cómo prevenir alergias

Entre las medidas de prevención, se encuentran:

-Consultar con el médico, sobre todo si tiene antecedentes de cuadros alérgicos reiterados o enfermedades respiratorias crónicas.

-Abrir las ventanas periódicamente durante el día para ventilar.

-Evitar exposición activa o pasiva a humo de tabaco.

-No automedicarse. Lo mejor es consultar a un especialista para que brinde el tratamiento adecuado.