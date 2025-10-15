No es el jengibre: cuál es la especia que combate la alergia estacional de primavera

La primavera no es todo color de rosas, ya que trae alergia producto del polen y la humedad . Esta tendencia comienza a ser frecuente y las defensas del cuerpo pueden debilitarse. Sin embargo, existe una especia que logra actuar sobre ambos problemas al mismo tiempo. Su acción es tan efectiva que forma parte de remedios naturales usados desde hace siglos.

Esta planta aromática es una especie que crece fácilmente en climas templados y se destaca por su fuerte aroma y su gran concentración de aceites esenciales . Antes de usarla en cada comida, prepará una mezcla sencilla para aliviar poco a poco la congestión nasal , las reacciones alérgicas y a fortalecer el sistema inmunológico .

El tomillo, además de aromatizar las comidas, es una planta medicinal utilizada tradicionalmente por sus efectos antimicrobianos y antiinflamatorios .

Gracias a su aroma fuerte y su poder purificante lo convierten también en un desinfectante natural del aire , lo que ayuda a disminuir la presencia de partículas alérgicas dentro de casa.

El tomillo puede prepararse de distintas formas para aprovechar sus beneficios. La más sencilla es la infusión, ideal para aliviar síntomas de alergia primaveral.

Para eso, debemos hervir 1 taza de agua , agregar 1 cucharada de hojas secas o frescas de tomillo y dejar reposar entre 8 y 10 minutos .

Luego se puede endulzar con miel, otro ingrediente natural contra la irritación de garganta.

Además, otra forma útil es inhalar vapores de tomillo. Para hacerlo, debemos hervir hojas frescas en una olla, apagar el fuego y respirar el vapor cubriendo la cabeza con una toalla durante algunos minutos. Esto descongestiona la nariz y reduce los estornudos y la picazón ocular típicos de la primavera.

Otra opción es con un aceite casero de tomillo para frotar el pecho o las muñecas, mezclando hojas frescas con aceite de oliva y dejándolo reposar en un frasco cerrado durante una semana.

Aplicarlo con suaves masajes ayuda a despejar las vías respiratorias y a mejorar la oxigenación.

Sin embargo, se recomienda evitar el consumo excesivo, ya que su concentración de aceites esenciales puede resultar intensa para personas con estómago sensible. Aun así, es uno de los remedios naturales más seguros y efectivos para reforzar el sistema inmunológico y mantener el bienestar respiratorio en los meses de polinización.

El tomillo es mucho más que una hierba culinaria. Sus diferentes preparaciones pueden ayudar a estimular las defensas, aliviar la congestión y reducir las reacciones alérgicas. Es una opción rápida y complementaria frente a los cambios de climas que trae la primavera. Su eficacia y facilidad ayudan a combatir todos esos síntomas siempre y cuando el tratamiento siga con los fármacos indicados.