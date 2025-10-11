Las plantas culpables de disparar la alergia estacional

Hay plantas que son las culpables de estas alergias y provocan estornudos, congestión nasal, picazón de garganta y ojos llorosos típicos en esta época del año.

Octubre y noviembre marcan el pico de la "guerra del polen". Si tus ojos pican, tu nariz gotea sin control y te sentís constantemente congestionado, no es un simple resfrío: es la alergia estacional en su máxima expresión.

La mayoría de la gente culpa a las flores llamativas, pero la realidad es que el polen que nos enferma proviene de plantas discretas que dispersan partículas microscópicas en el aire.

Aquí te mostramos cuáles son los tres grandes enemigos verdes que están detrás de tus peores síntomas primaverales.

1. Las gramíneas (Pastos Silvestres) Las gramíneas, o pastos, son la causa más común y extendida de la fiebre del heno (rinitis alérgica) a nivel mundial. Son omnipresentes en parques, jardines y bordes de carreteras.

¿Por qué son tan malas? Su polen es liviano, abundante y se transporta fácilmente por el viento a largas distancias. Producen polen desde finales de primavera hasta el verano.

¿Por qué son tan malas? Su polen es liviano, abundante y se transporta fácilmente por el viento a largas distancias. Producen polen desde finales de primavera hasta el verano.

Identificación: Pastos comunes como el Ryegrass (Ballico), la Cebadilla y el Pasto Ovillo son los principales responsables.

2. Los árboles de polinización eólica (Ciprés, Olivo, Abedul) Aunque la gente asocia la alergia con el verano, muchos árboles comienzan a polinizar mucho antes, incluso en pleno invierno, preparando el terreno para la explosión de octubre.

Olivo: En zonas mediterráneas y de clima templado, el olivo es uno de los agentes más agresivos. Sus temporadas de polinización son intensas y de corta duración.

Ciprés y Abedul: Son notorios por producir grandes cantidades de polen al inicio de la estación, provocando síntomas tempranos de picazón y congestión.

El Mito: Las flores coloridas (como las rosas o margaritas) rara vez causan alergia, ya que su polen es pesado y pegajoso, diseñado para ser transportado por insectos, no por el aire.

3. Las malezas (Ambrosía y Parietaria) Estas plantas, a menudo consideradas "malas hierbas", son extremadamente potentes a la hora de producir polen, y suelen extender su temporada hasta entrado el otoño. Ambrosía (Ragweed): Una sola planta puede liberar miles de millones de granos de polen en una temporada. Su polen es increíblemente alergénico.

Parietaria (Pellitory): Común en muros y pavimentos, su polen es pequeño y muy irritante.