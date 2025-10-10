10 de octubre de 2025 - 09:46

El arbusto que crece rápido y brinda privacidad sin mantenimiento

En el mundo del jardín y la jardinería, este arbusto se volvió favorito por su crecimiento veloz, sus hojas tupidas y su bajo cuidado entre las plantas.

En jardinería, las plantas de ligustro embellecen el jardín y brindan privacidad natural.
En jardinería, las plantas de ligustro embellecen el jardín y brindan privacidad natural.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Estas plantas muy comunes, cuando se combinan, logran un efecto de atracción y refugio hacia los colibríes.

Atentos jardineros: unir estas dos plantas puede llenar de colibríes el jardín

Por Lucas Vasquez
Las semillas son simples de conseguir y las cáscaras deberás guardarlas. Esta combinación es ideal para que el jardín se llene de pájaros.

Los jilgueros visitarán en bandada el jardín si dejás semillas y cáscaras de frutas cerca de los árboles

Por Lucas Vasquez

Conocido como “el muro verde natural”, el ligustro puede alcanzar hasta tres metros de altura en poco tiempo. Su follaje denso forma una pantalla perfecta para separar espacios o cubrir cercos sin necesidad de estructuras adicionales. Además, su versatilidad lo convierte en una opción ideal tanto para patios pequeños como para amplios jardines.

image
En jardiner&iacute;a, las plantas de ligustro embellecen el jard&iacute;n y brindan privacidad natural.

En jardinería, las plantas de ligustro embellecen el jardín y brindan privacidad natural.

Una barrera viva y elegante

El secreto de su popularidad está en su crecimiento acelerado y su capacidad de adaptación. El ligustro prospera en casi cualquier tipo de suelo, resiste bien la poda y tolera tanto el sol pleno como la media sombra. Su hoja perenne mantiene el color durante todo el año, garantizando privacidad incluso en invierno, cuando muchas otras plantas pierden su follaje.

A diferencia de otros arbustos, no requiere riego constante. Bastan unas pocas sesiones semanales en épocas secas para que mantenga su esplendor. En jardinería, se lo valora también por su capacidad de absorber polvo y contaminación ambiental, mejorando la calidad del aire del jardín.

Qué dicen los especialistas sobre su durabilidad

Investigadores del INTA y de la Universidad Nacional de Córdoba destacan que el ligustro tiene una resistencia natural a plagas y enfermedades, lo que lo convierte en una especie de bajo mantenimiento ideal para climas variables. Su rápido crecimiento no compromete su estructura, lo que le permite mantener una forma compacta y firme con muy poca intervención.

image
En jardiner&iacute;a, las plantas de ligustro embellecen el jard&iacute;n y brindan privacidad natural.

En jardinería, las plantas de ligustro embellecen el jardín y brindan privacidad natural.

Los expertos sugieren podarlo una o dos veces al año para conservar su forma y estimular el crecimiento de nuevas ramas. También puede combinarse con otras plantas ornamentales o florales, generando contrastes visuales muy atractivos en cualquier espacio verde.

La elección perfecta para un jardín moderno

Optar por el ligustro es apostar por la practicidad. Su elegancia natural, su sombra generosa y su durabilidad lo convierten en el aliado ideal de quienes buscan intimidad sin complicaciones. Además, es económico y fácil de conseguir en viveros locales.

En tiempos en los que la jardinería apunta a lo sustentable, este arbusto se posiciona como una opción inteligente para lograr un jardín frondoso, funcional y lleno de vida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Pocos lo saben: por qué se infecta el árbol de paraíso y cómo recuperarlo

Por Redacción
En jardinería, las plantas de neem embellecen el jardín y repelen insectos naturalmente.

El árbol que aleja insectos y decora el jardín sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Qué beneficios aportan las vaquitas de San Antonio en las plantas y para qué sirve su visita

Por Redacción
las mariposas visitaran tu jardin todos los dias si dejas estas frutas maduras en una bandeja

Las mariposas visitarán tu jardín todos los días si dejás estas frutas maduras en una bandeja

Por Andrés Aguilera