Moho en la casa, simplemente poné estas plantas aquí y olvídate de él para siempre: son una maravilla

El moho en casa es un problema frecuente en zonas húmedas o con poca ventilación. Aparece en baños, cocinas y dormitorios , generando manchas, olor desagradable y afectando la salud respiratoria. Sin embargo, varias plantas de interior ayudan a absorber la humedad y purificar el aire de forma natural, como explican estudios ambientales y botánicos publicados por organismos de jardinería latinoamericanos.

El helecho de Boston es una de las plantas más eficaces contra la humedad. Su follaje denso absorbe el exceso de agua del aire y regula el microclima en espacios cerrados.

En Argentina prospera en ambientes luminosos sin sol directo y requiere riego regular. Ideal para baños o lavaderos , donde el vapor favorece la aparición de moho.

También conocido como flor de la paz , el lirium o spatifilo combina estética y funcionalidad. Estudios lo incluyen entre las mejores plantas para purificar el aire y eliminar toxinas como el formaldehído o el amoníaco.

Además, reduce la humedad ambiental , por lo que se recomienda ubicarlo en dormitorios o cocinas . Necesita semisombra y riegos moderados.

Hiedra común (Hedera helix)

image

La hiedra común es una trepadora fácil de mantener, muy efectiva para capturar esporas de moho y hongos en suspensión. Es apta para interiores bien ventilados y puede colocarse colgando en baños o cocinas.

Aporta oxígeno constante y ayuda a mantener limpio el aire en espacios cerrados.

Dónde colocar las plantas antimoho

Baño: cerca de la ducha o el lavabo, donde se concentra más vapor.

Cocina: en repisas o esquinas con buena luz natural.

Dormitorios y livings: cerca de ventanas o rincones poco ventilados.

Estas plantas no reemplazan la ventilación, pero sí ayudan a mantener equilibrada la humedad y a prevenir la aparición de manchas negras o verdosas en las paredes.

Beneficios adicionales

Además de su acción antimoho, estas especies mejoran el bienestar general. Su presencia reduce el estrés, aumenta la productividad y decora naturalmente el hogar.

Son de bajo mantenimiento y perfectas para quienes buscan soluciones ecológicas frente a productos químicos.