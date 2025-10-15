Para qué sirve colgar plantas de albahaca en la ventana (y no es decoración)

Con la llegada de la primavera y los primeros días cálidos de octubre, muchas familias argentinas aprovechan para ventilar más los ambientes y renovar las plantas del hogar. En ese contexto, una costumbre que gana popularidad es colgar plantas de albahaca en la ventana.

Aunque parece solo una elección de decoración, la verdad es que cumple funciones prácticas y naturales muy útiles .

El aroma de la albahaca no solo es delicioso en la cocina: sus aceites esenciales, especialmente el eugenol y el linalol , son repelentes naturales de insectos .

Colgar una maceta de albahaca cerca de la ventana o el balcón evita la entrada de mosquitos, moscas y jejenes , sin necesidad de usar aerosoles ni productos químicos.

Este truco es muy efectivo en regiones cálidas y húmedas de Argentina, como el Litoral o el norte del país, donde los insectos suelen multiplicarse en primavera y verano.

Purifica el aire y mejora el ánimo

Además de su función antimosquitos, la albahaca purifica el aire al liberar compuestos volátiles que ayudan a limpiar partículas y olores.

Su fragancia fresca tiene, además, un efecto antiestrés y revitalizante, ideal para espacios cerrados o de trabajo.

image

Algunas tradiciones de jardinería sostienen que colocarla en una ventana orientada al norte o al este permite que reciba la luz adecuada y potencie su aroma y energía positiva.

Un símbolo de protección y prosperidad

Desde tiempos antiguos, la albahaca se asocia con la buena suerte y la protección del hogar. En muchas culturas mediterráneas y latinoamericanas se la considera una planta que atrae prosperidad y armonía familiar.

En Argentina, algunas personas incluso la colocan en la entrada o en el alféizar de la ventana para “ahuyentar las malas vibras” y mantener un clima positivo en casa.

Cómo cuidar la albahaca en maceta

Usá una maceta con buen drenaje y tierra fértil.

Colocala en un lugar con sol directo al menos 4 horas por día .

Regala solo cuando la superficie del sustrato esté seca.

Cortá las flores cuando aparezcan para estimular el crecimiento de nuevas hojas.

Colgar una planta de albahaca en la ventana no es solo una elección decorativa: es una forma natural de mantener el aire limpio, alejar insectos y llenar tu casa de energía positiva. Un pequeño gesto verde que convierte cualquier ambiente en un refugio fresco y lleno de vida.