No las plantes junto a la puerta: atraen a las arañas como un imán

La aparición de arañas en una casa suele estar relacionada a arbustos cerrados , trepadoras pegadas a la pared , macetas muy frondosas , hojas acumuladas y, sobre todo, una entrada con luces nocturnas que atraen insectos . Si hay comida, refugio y un rincón tranquilo para tejer, aparecen.

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Universidades y programas de manejo integrado de plagas coinciden en que la vegetación pegada a la casa y la iluminación exterior cerca de puertas y ventanas aumentan las condiciones ideales para que se instalen.

Si vas a elegir qué poner junto a la puerta, conviene desconfiar de los tipos de plantas que generan cobertura compacta y quedan tocando la fachada.

En este grupo entran las trepadoras densas , los arbustos bajos muy cerrados y las plantas que invaden escalones, marcos o ventanas .

Minnesota Extension advierte que muchas telas aparecen alrededor de escalones, cimientos y arbustos bajos, mientras que UC IPM recomienda recortar el crecimiento vegetal alejado de la estructura para desalentar que las arañas primero se instalen afuera y después se metan en la casa.

El otro error frecuente es llenar la entrada con macetas, cajones, adornos de madera o rincones con hojas secas. Todo eso suma escondites.

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La Universidad de Maryland señala que las arañas pueden criar y permanecer sin ser molestadas entre malezas, hojas, macetas y objetos apilados junto a la casa, mientras que Colorado State University recomienda retirar pilas de madera, compost y otros refugios adyacentes a la vivienda.

La luz de la puerta también juega en contra

Hay un detalle que mucha gente pasa por alto: la lámpara exterior. Penn State explica que algunas arañas se juntan en gran número en edificios con iluminación exterior intensa porque esa luz atrae insectos voladores, que son su alimento.

Por eso, una puerta con foco encendido toda la noche, combinada con plantas densas al lado, puede transformarse en el escenario perfecto para que aparezcan telas una y otra vez.

De hecho, las recomendaciones más repetidas por los especialistas van en esa línea: reducir la luz exterior, usar luces menos atractivas para insectos y ubicar, cuando se pueda, la iluminación un poco más alejada de la puerta en vez de ponerla justo encima del ingreso.

Minnesota Extension incluso sugiere que eso ayuda a bajar la cantidad de insectos alrededor de la entrada y, por arrastre, la de arañas.

Cómo evitar que se llenen de telas sin arruinar el jardín

La mejor estrategia no es dejar la casa pelada, sino ordenar mejor el entorno. Lo más efectivo es mantener corto el pasto y las malezas, podar ramas, trepadoras y arbustos que toquen la pared, retirar hojas secas, mover las macetas demasiado pegadas al marco de la puerta y sellar rendijas por donde puedan entrar.

Además, conviene revisar burletes, mosquiteros y huecos en puertas y ventanas de planta baja.