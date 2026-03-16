No las plantes junto a la puerta: atraen a las arañas como un imán

La aparición de arañas en una casa suele estar relacionada a arbustos cerrados, trepadoras pegadas a la pared, macetas muy frondosas, hojas acumuladas y, sobre todo, una entrada con luces nocturnas que atraen insectos. Si hay comida, refugio y un rincón tranquilo para tejer, aparecen.
Universidades y programas de manejo integrado de plagas coinciden en que la vegetación pegada a la casa y la iluminación exterior cerca de puertas y ventanas aumentan las condiciones ideales para que se instalen.
Hay un detalle que mucha gente pasa por alto: la lámpara exterior. Penn State explica que algunas arañas se juntan en gran número en edificios con iluminación exterior intensa porque esa luz atrae insectos voladores, que son su alimento.
Por eso, una puerta con foco encendido toda la noche, combinada con plantas densas al lado, puede transformarse en el escenario perfecto para que aparezcan telas una y otra vez.
De hecho, las recomendaciones más repetidas por los especialistas van en esa línea: reducir la luz exterior, usar luces menos atractivas para insectos y ubicar, cuando se pueda, la iluminación un poco más alejada de la puerta en vez de ponerla justo encima del ingreso.
Minnesota Extension incluso sugiere que eso ayuda a bajar la cantidad de insectos alrededor de la entrada y, por arrastre, la de arañas.
Cómo evitar que se llenen de telas sin arruinar el jardín
La mejor estrategia no es dejar la casa pelada, sino ordenar mejor el entorno. Lo más efectivo es mantener corto el pasto y las malezas, podar ramas, trepadoras y arbustos que toquen la pared, retirar hojas secas, mover las macetas demasiado pegadas al marco de la puerta y sellar rendijas por donde puedan entrar.
Además, conviene revisar burletes, mosquiteros y huecos en puertas y ventanas de planta baja.