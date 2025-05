Pleno mayo y no llega el frío a Mendoza: las temperaturas son 40% más elevadas del promedio y no ha llovido

El organismo, había anticipado para Mendoza, entre 45 y 50% de probabilidades de que durante estos meses se presentaran temperaturas superiores a las normales, algo que en mayor o menor medida pronosticó para casi todo el territorio nacional (salvo la zona central hacia el Norte).

Plaza España Otoño cálido en la Ciudad de Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Plaza España Otoño cálido en la Ciudad de Mendoza Foto: Los Andes

La temporada presenta otra particularidad, aunque en Mendoza no sorprende: en lo que va del mes no precipitó una gota, resaltó Jara. “El promedio para mayo es de 11 mm pero no ha llovido aún en mayo en Mendoza”, subrayó.

Justamente ya lo había advertido el SMN al informar que la provincia tenía entre 45 y 50% de probabilidades de tener un trimestre de precipitaciones inferiores a las normales.

Dado esto, y si bien Jara afirma “la temperatura tiene que bajar”, es esperable que, aunque lo haga, esta se mantena los próximos meses por encima de lo habitual en Mendoza.

Por qué sigue alta la temperatura

En cuanto a las causas, el especialista explicó que no puede atribuirse alguna incidencia a un fenómeno como El Niño o La Niña. “Las condiciones del ENOS son neutrales”, a firma en un informe el SMN en relación al El Niño/Oscilación del Sur (ENOS)

“La temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial registró valores cercanos a los normales (...) El índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual quedó con valores acordes a la neutralidad”, expresa y resume: “De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre mayo-junio-julio de 2025 hay 83% de probabilidad de que las condiciones sean neutrales”.

Por eso Jara señaló: “Los climatólogos lo atribuyen al cambio climático, que es la ebullición climática”. Agregó que indirectamente influye en el pronóstico del tiempo a corto plazo, a 3 o 4 días.

El experto dijo que por lo que ha visto a lo largo de su carrera meteorológica, de 26 años, se nota un cambio, no solo en cuestiones de temperatura sino en otras cuestiones que lo expresan y que la gente ve todos los días, como la etapa fenológica de las plantas.

Consultado sobre el impacto opinó: “Esto genera cambios diversos, ya sea para la salud de las personas como también a la producción”.

Agregó que se notan los cambios en cultivos como vid, horticultura y olivos y no descartó que por la misma causa estén persistiendo algunas enfermedades o plagas que los afecten.

Otro aspecto en que puede incidir que se mantengan altas las temperaturas es en el derretimiento de nieve y el caudal en los ríos. Resaltó que el año pasado hubo nevadas muy importantes y que desde hace tres años hay un saldo a favor en precipitaciones níveas, frente a un balance negativo de los diez años previos. Agregó que las temperaturas que se están presentando han superado no solo los promedios sino incluso las máximas de registros históricos como sucedió en enero y febrero, en dos ocasiones.

“Al tener un saldo favorable, genera que tengamos más caudal de agua en los acuíferos, ríos y arroyos”, comentó.

El impacto en la salud de un otoño “primaveral”

Estas condiciones han implicado en el plano de la salud que aún no haya un repunte de cuadros respiratorios que empiezan a presentarse habitualmente con la llegada del frío, como gripe, resfríos o bronquiolitis. En el caso de esta última hay que señalar que además, luego de haber sido la responsable de un alto número de casos durante muchos años, desde el año pasado se registra un descenso en bebés pequeños, gracias a la vacunación materna.

Es que sucede que este tipo de patología se asocia a que por las bajas temperaturas la gente permanece más en espacios cerrados lo que favorece la transmisión de microorganismos. Al haber buenas temperaturas, hay más ventilación de los espacios y más actividades al aire libre lo que permite inferir que puede haber un retraso en la circulación fuerte.

Alergias, claves para ganar la batalla Alergias, claves para ganar la batalla

Por otra parte, persisten los cuadros alérgicos, tan típicos del otoño mendocino, pero que no decrecen en un contexto de alta temperatura y nulas precipitaciones. Por ende, el ambiente está seco y con alérgenos que propician estas afecciones.

En hospitales de Mendoza dijeron que no se observa gran incidencia de cuadros respiratorios salvo, más que nada, alergias y que la situación es similar a la de otros años.

En el hospital Central incluso dijeron que está todo muy tranquilo sin nada llamativo en ninguno de los dos casos.

En el hospital pediátrico Humberto Notti, destacaron que no se nota un repunte de ninguno de los cuadros respiratorios y que la situación es similar a la del año pasado.

En el área de Inmunología del efector explicaron que no hay una estadística que diferencie alergia de otras patologías pero dijeron que en general, en el servicio, que es diferente de una guardia, ven siempre más o menos los mismos casos, como rinitis alérgica y asma.

“Han aumentado las patologías respiratorias, más que todo de esta época, como del otoño y de la primavera, cuestiones obstructivas, bronquitis obstructiva, laringitis, laringotraqueitis, neumonitis, pero por ahora no ha aumentado el ingreso de pacientes con neumonía, sí, con mucho cuadro respiratorio, por ahora, alérgico, o sea, chicos que hacen estas patologías siempre, pacientes que tienen medicación preventiva”, detalló la médica responsable del área.

El hecho de que no baje la temperatura también incide en la actividad de los insectos, particularmente de los mosquitos, que suelen disminuir su circulación a medida que se instala el frío. Como consecuencia, aún puede verse una alta cantidad de estos y por lo cual se mantienen los riesgos ante el dengue, que de todas formas se mantuvo más a raya de lo que se esperaba esta temporada.