Tormenta invernal en Alemania: cuatro muertos y rutas heladas que provocaron decenas de accidentes

Autoridades nacionales del tiempo afirman que algunas rutas son intransitables debido a que están "extremadamente resbaladizas". Las condiciones seguirán siendo difíciles, con heladas y escarcha ligera.

Las primeras nevadas intensas del invierno europeo golpearon con fuerza a Alemania y generaron una situación crítica en rutas y ciudades. El temporal tomó por sorpresa a muchos conductores y dejó como saldo víctimas fatales, heridos y múltiples interrupciones en los traslados.

La primera gran tormenta invernal de la temporada dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, producto de accidentes provocados por nieve y hielo en las carreteras.

Víctimas fatales: decenas de choques

En Baviera, tres personas fallecieron tras un choque entre dos camiones y un automóvil, con rutas extremadamente resbaladizas según informó la Policía local. Además, hubo dos heridos graves y otros con lesiones de menor consideración.

Una cuarta víctima mortal se produjo en el estado sureño de Baden-Wuerttemberg, donde un hombre de 68 años murió tras perder el control en un tramo helado de la carretera y chocar contra otro vehículo; el segundo conductor resultó gravemente herido.

En el estado central de Hesse, nueve personas resultaron heridas debido a que las carreteras heladas y las nevadas nocturnas provocaron decenas de accidentes, y la policía informó de más de 30 accidentes relacionados con el clima desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes.

Otros estados federados también informaron de incidentes aislados e interrupciones en el tráfico vial y ferroviario, la mayoría de ellos relativamente menores.

Según el Servicio Meteorológico Alemán, las condiciones seguirán siendo difíciles, con heladas y escarcha ligera en el este esta noche, mayor riesgo de hielo en las regiones del centro y sur, y nevadas en los Alpes.

