19 de abril de 2026 - 18:37

Irán no participará de las negociaciones en Pakistán por el bloqueo de Estados Unidos

Teherán condicionó su participación al levantamiento del bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

Estrecho de Ormuz: Irán denunció un bloqueo “ilegal” y se retiró de las negociaciones.

Estrecho de Ormuz: Irán denunció un bloqueo “ilegal” y se retiró de las negociaciones.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Irán confirmó que no enviará su delegación a la próxima ronda de en Islamabad, Pakistán, en medio de la creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente. La decisión fue comunicada a través de medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, que condicionaron cualquier participación al levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

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Desde Teherán calificaron la medida como “ilegal y criminal” y la consideraron una violación del alto el fuego vigente, cuya tregua está próxima a expirar.

Un diálogo estancado y sin acuerdos

En paralelo, el presidente Donald Trump había anunciado el envío de una delegación de alto nivel para participar en las conversaciones previstas para el lunes 20. La comitiva estaría integrada por el vicepresidente JD Vance, el empresario Jared Kushner y el inversor Steve Witkoff, con el objetivo de retomar el diálogo y avanzar hacia un acuerdo de paz.

Sin embargo, la negativa iraní complica el desarrollo de esta nueva instancia diplomática. Cabe recordar también que el fin de semana anterior se llevó a cabo una primera ronda de en Islamabad, que concluyó sin avances concretos debido a desacuerdos sobre la inclusión de Líbano en la tregua y diferencias en torno a las exigencias nucleares.

A pesar de la ausencia de representantes iraníes en esta nueva etapa, fuentes cercanas indicaron que los contactos indirectos continúan a través de Pakistán, en un intento por mantener abierto el canal diplomático.

La situación se da en un contexto de alta incertidumbre, con la tregua próxima a vencerse (miércoles 22) y sin señales claras de un acuerdo inmediato.

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