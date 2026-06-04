4 de junio de 2026 - 08:42

Irán atacó a Kuwait y Baréin: un muerto, 63 heridos y la condena que expresó el gobierno de Milei

Sucedió mientras las negociaciones entre EE.UU. e Irán continuaban estancadas. El Gobierno nacional consideró que los ataques infringieron el derecho internacional.

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque de Irán

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque de Irán

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La frágil tregua que mantienen Estados Unidos e Irán desde abril volvió a quedar bajo presión luego de una nueva escalada militar en el golfo Pérsico. Un ataque iraní con misiles y drones contra objetivos en Kuwait y Baréin dejó al menos un muerto y 63 heridos, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán continúan estancadas.

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La ofensiva iraní se produjo este miércoles como respuesta a recientes acciones militares estadounidenses contra intereses de Teherán en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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Según las autoridades iraníes, tanto Kuwait como Baréin tienen una “responsabilidad directa” por albergar instalaciones militares estadounidenses utilizadas en esas operaciones.

El ataque más grave impactó sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait, donde se registraron importantes daños materiales. El Ministerio de Exteriores kuwaití confirmó la muerte de una persona y 63 heridos, además de afectaciones en instalaciones consideradas estratégicas y en algunas sedes diplomáticas. Como consecuencia, las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado también objetivos militares estadounidenses en Baréin, incluida la zona donde opera la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, el Comando Central estadounidense sostuvo que sus sistemas defensivos interceptaron la mayoría de los proyectiles y que ninguno alcanzó los objetivos previstos.

Pese al recrudecimiento de los enfrentamientos, la administración del presidente estadounidense mantiene abierta la vía diplomática. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó ante el Congreso que las operaciones militares estadounidenses tienen un carácter “defensivo” y aseguró que las conversaciones para alcanzar un acuerdo siguen en pie.

Argentina condenó el ataque de Irán a Kuwait y Baréin

Alineado con Israel y Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei condenó “en los términos más enérgicos” los recientes ataques de Irán contra Kuwait y Baréin y aseguró que la ofensiva infringió los principios del derecho internacional.

“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por el régimen de la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, dijo la Cancillería a través de un comunicado.

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Según la cartera que conduce Pablo Quirno, los ataques iraníes fueron “actos injustificados” contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, hechos que infringen “los principios fundamentales del derecho internacional”.

“La Argentina expresa su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional”, concluyó.

En paralelo, Quirno ratificó en sus redes la importancia de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y pidió estabilizar la seguridad regional.

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