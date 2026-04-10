Estudiar en Alemania: presentaron en Mendoza nuevas oportunidades y becas

En el marco de las Jornadas de Internacionalización de la UNCuyo , Alemania presentó en Mendoza diversas oportunidades para estudiar, investigar y trabajar en ese país . La actividad estuvo a cargo de Mariela Díaz, nueva directora del DAAD en Argentina , y de Julieta Gitto, del Consulado de Alemania en Mendoza.

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El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) es la organización más grande del mundo dedicada a fomentar el intercambio internacional de estudiantes e investigadores. A través de su amplia red, ofrece becas de grado y posgrado, programas de investigación, cursos de idioma, estancias académicas y financiamiento para proyectos científicos , facilitando el acceso a universidades de excelencia y a un sistema educativo reconocido a nivel global.

Durante el encuentro se destacaron las múltiples ventajas de formarse en Alemania: educación de alta calidad, numerosas carreras sin aranceles, fuerte vinculación con el mundo laboral, innovación tecnológica y un entorno internacional que potencia el desarrollo profesional y personal.

Asimismo, Mariela Díaz se reunió con alumni del DAAD y con representantes de instituciones académicas y gubernamentales de la provincia, con el objetivo de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Estos encuentros buscan acercar aún más las posibilidades que ofrece Alemania a los mendocinos, promoviendo el acceso a experiencias de formación, investigación y trabajo en un contexto internacional altamente competitivo.

Se trata de una de las acciones que el Consulado Alemán desarrolla en la provincia, con el objetivo de acompañar el desarrollo educativo y profesional de los mendocinos. Recientemente, se presentó el sistema dual que aplican en el país europeo para mejorar la capacitación y reducir el desempleo juvenil. También, para favorecer la vinculación entre empresas alemanas y locales, e instituciones educativas de la región.

Presentación del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 1

Oferta académica y de investigación

La página web del DAAD permite conocer la oferta académica actual en Alemania, desde carreras de grado hasta cursos de alemán y otras capacitaciones cortas. También presenta las opciones de programas internacionales online. Y de la posibilidad de solicitar becas o apoyos financieros para complementar la estadía.

Asimismo, brinda un panorama de las oportunidades de investigación a doctorandos y científicos, tanto en las universidades como en las 1.200 instituciones de investigación extrauniversitarias. “La Comunidad Alemana de Investigación (DFG) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), brindan apoyo a científicos mediante puestos de trabajo o becas”, informan.

Por otra parte, detallan que existen oportunidades de desarrollo para investigadores internacionales en la industria, con fuerte actividad de investigación y en pequeñas y medianas empresas. Y agregan que muchas empresas mantienen una estrecha cooperación con universidades e instituciones de investigación para el desarrollo en ciencias aplicadas.