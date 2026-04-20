20 de abril de 2026 - 07:37

Potente terremoto de 7.4 activó alerta de tsunami en Japón

El fuerte sismo se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte del país asiático. El agua creció 80 centímetros. Descartaron impacto en la costa del Pacífico en Sudamérica.

Mensaje de alerta en pantalla durante una transmisión en directo de NHK con aviso de tsunami tras un terremoto en el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026.

Mensaje de alerta en pantalla durante una transmisión en directo de NHK con aviso de tsunami tras un terremoto en el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026.

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Terremoto en Japón del 20 de abril de 2026

Terremoto en Japón del 20 de abril de 2026

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un potente terremoto sacudió este lunes 20 de abril la costa norte de Japón, por lo que la Agencia Meteorológica de ese país emitió una alerta de tsunami en la región.

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El sismo, que registró una magnitud preliminar de 7.4, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 16.53 (4.53 de Argentina), a una profundidad de unos 10 kilómetros.

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Según la agencia, una hora después del terremoto se detectó un tsunami de unos 80 centímetros (2,6 pies) en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y en otro puerto de la misma prefectura se registró un tsunami de menor magnitud, de 40 centímetros (1,3 pies).

La alerta y el aviso de tsunami seguían vigentes en Japón, con advertencias de una ola de hasta 3 metros, pero el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza de tsunami provocada por el terremoto "ya ha pasado".

La agencia instó a los residentes de la región a alejarse inmediatamente de la costa y de las riberas de los ríos, y a refugiarse en zonas elevadas. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de réplicas durante aproximadamente una semana.

Terremoto en Japón del 20 de abril de 2026
Terremoto en Japón del 20 de abril de 2026

Terremoto en Japón del 20 de abril de 2026

El Gobierno nipón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar “todo el apoyo necesario”, afirmó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radioactividad en torno a las centrales nucleares, según recogió la cadena de televisión NHK.

Respecto a la costa del Pacífico en Sudamérica, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que el terremoto que ocurrió en Japón “NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas” del vecino país. Al igual que países como Argentina y Chile, Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas del mundo.

En la memoria queda el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 en la costa noreste de Japón, con olas de hasta diez metros en Miyagi y el cuarto más potente del mundo. Hubo más de 15 mil muertos, 6.100 personas heridas y otras 2.500 desaparecidas.

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