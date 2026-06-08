8 de junio de 2026 - 08:43

Los terribles videos del terremoto en Filipinas: 19 muertos, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos

El sismo de magnitud 7.8 provocó graves daños en infraestructura y devastación en los hogares de unas 10.000 familias. Descartaron alerta de tsunami en las costas del Pacífico.

Los graves daños que dejó el terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas

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EFE
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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un sismo de magnitud 7.8 dejó este lunes 19 fallecidos, más de 100 heridos y, al menos, 12 desaparecidos en la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago de Filipinas. Una alerta de tsunami fue luego descartada en el sudeste asiático y también en las costas americanas del Pacífico.

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El portavoz del equipo de Defensa Civil, Junie Castillo, declaró sobre las 15.00 hora local (7.00 GMT) de este lunes que el número de muertes reportadas por los equipos de rescate había subido de 14 a 19 en las últimas tres horas, al tiempo que se duplicó el total de desaparecidos en Mindanao, la segunda isla más grande.

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Además, el total de heridos subió de 131 a 134, según reportó la agencia EFE.

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El terremoto, registrado a las 7.37 hora local del lunes (23.37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, dejó al menos unas 10.000 familias afectadas por la devastación en las zonas más golpeadas, en las que colapsaron algunos centros comerciales, supermercados y escuelas.

Por su parte, el Departamento de Educación ordenó brindar apoyo de emergencia a unas 6.224 escuelas afectadas en cinco regiones de Mindanao, donde unos 3,2 millones de estudiantes se han visto afectados por la suspensión de clases decretada justo el día que comenzaba el año escolar 2026-2027.

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En redes sociales circulan múltiples videos que muestran el colapso de algunas infraestructuras, en las que decenas de rescatistas buscan a supervivientes y atienden a heridos.

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Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se vieron interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde el temblor fue seguido por más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6.7.

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El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

Horas después del primer sismo, las autoridades de Filipinas, Malasia, Japón y Chile cancelaron la alerta de tsunami.

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Como tantos otros países, Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

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