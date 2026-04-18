18 de abril de 2026 - 20:39

Anticipan un domingo fresco y con alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y nevadas en la zona de cordillera.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 19 de abril, está pronosticada una jornada nublada con descenso de la temperatura y lluvias en algunas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

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Luego de un sábado con temperaturas agradables, para este domingo está prevista una jornada con vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 10°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, persiste una alerta por nevadas en la zona de cordillera.

Alerta por tormentas y nevadas

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada similar con poco cambio de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera. La máxima será de 17°C y la mínima de 7°C.

Mientras que para el martes está prevista una jornada fresca pero con mejora del tiempo. La máxima será de 19°C y la mínima de 6°C.

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