Anticipan un domingo fresco y con alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

Para este domingo 19 de abril, está pronosticada una jornada nublada con descenso de la temperatura y lluvias en algunas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y nevadas en la zona de cordillera.
Para este domingo 19 de abril, está pronosticada una jornada nublada con descenso de la temperatura y lluvias en algunas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Luego de un sábado con temperaturas agradables, para este domingo está prevista una jornada con vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 10°C.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, persiste una alerta por nevadas en la zona de cordillera.
De cara al lunes está prevista una jornada similar con poco cambio de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera. La máxima será de 17°C y la mínima de 7°C.
Mientras que para el martes está prevista una jornada fresca pero con mejora del tiempo. La máxima será de 19°C y la mínima de 6°C.