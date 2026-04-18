Anticipan un domingo fresco y con alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y nevadas en la zona de cordillera.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Para este domingo 19 de abril, está pronosticada una jornada nublada con descenso de la temperatura y lluvias en algunas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con temperaturas agradables, para este domingo está prevista una jornada con vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 10°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, persiste una alerta por nevadas en la zona de cordillera.

Alerta por tormentas y nevadas

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada similar con poco cambio de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera. La máxima será de 17°C y la mínima de 7°C.