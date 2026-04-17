Sábado con ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zona afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anunció inestabilidad y tormentas en diferentes sectores de la provincia. Los detalles del tiempo para los días siguientes.

Alerta por Zonda en un departamento de la provincia

Este sábado se espera un leve aumento de la temperatura en Mendoza, con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Además, rigen alertas por Zonda y tormentas en diferentes zonas de la provincia.

Se pronostica un día con nubosidad variable, vientos leves del sudeste e inestabilidad en la mañana en las zonas del este y el sur provincial. El pronóstico anticipa tormentas que afectarán los tres oasis cultivados en la noche y nevadas en cordillera.

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza Además, rige una alerta por viento Zonda en el departamento de Malargüe. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional

Mapa pronóstico Alerta por Zonda este sábado en Malargüe

Tiempo para el domingo y lunes Para el domingo 19 de abril, se pronostica un cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 12°C. Se esperan vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones ailsadas. Además, se anticipan precipitaciones en la zona cordillerana.