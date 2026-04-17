17 de abril de 2026 - 20:31

Sábado con ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zona afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anunció inestabilidad y tormentas en diferentes sectores de la provincia. Los detalles del tiempo para los días siguientes.

Alerta por Zonda en un departamento de la provincia

Alerta por Zonda en un departamento de la provincia

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado se espera un leve aumento de la temperatura en Mendoza, con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Además, rigen alertas por Zonda y tormentas en diferentes zonas de la provincia.

Leé además

El historiador sanjuanino Julian Pischetz, radicado en Mendoza, publica Zonda: epitafios para una redención, un libro de relatos.

El Zonda como protagonista: Julian Pischetz explora el horror y la metafísica en su nuevo libro
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 17 de abril

Por Redacción

Se pronostica un día con nubosidad variable, vientos leves del sudeste e inestabilidad en la mañana en las zonas del este y el sur provincial. El pronóstico anticipa tormentas que afectarán los tres oasis cultivados en la noche y nevadas en cordillera.

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza

Además, rige una alerta por viento Zonda en el departamento de Malargüe. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional

Mapa pronóstico
Alerta por Zonda este sábado en Malargüe

Alerta por Zonda este sábado en Malargüe

Tiempo para el domingo y lunes

Para el domingo 19 de abril, se pronostica un cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 12°C. Se esperan vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones ailsadas. Además, se anticipan precipitaciones en la zona cordillerana.

El lunes 20 de abril, se espera una máxima de 17°C y una mínima de 7°C, con un cielo mayormente nublado y poco cambio de la temperatura. Se anticipan vientos leves del este, precipitaciones asiladas y nevadas en cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Policía Rural incautó más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Incautaron más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Por Redacción Sociedad
Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública

Ola de amenazas escolares en el país: Mendoza lidera en casos denunciados y hay detenidos en cuatro provincias

Por Redacción Sociedad
PROBOTAE Robotic Challenge de innovación fue Declarado de Interés educativo, tecnológico,científico y de innovación

La Probotae Robotic Challenge fue declarada de interés educativo, tecnológico y científico en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Detrás del dolor de cabeza recurrente puede esconderse la migraña, una condición neurológica compleja que, a menudo, permanece en las sombras por falta de un diagnóstico preciso.

Dolor de cabeza, migraña y salud: el autotest avalado por neurólogos que te ayuda a saber cuándo consultarlos

Por Redacción Sociedad