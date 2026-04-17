Sábado con ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zona afectará

Este sábado se espera un leve aumento de la temperatura en Mendoza, con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Además, rigen alertas por Zonda y tormentas en diferentes zonas de la provincia.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anunció inestabilidad y tormentas en diferentes sectores de la provincia. Los detalles del tiempo para los días siguientes.
Este sábado se espera un leve aumento de la temperatura en Mendoza, con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Además, rigen alertas por Zonda y tormentas en diferentes zonas de la provincia.
Se pronostica un día con nubosidad variable, vientos leves del sudeste e inestabilidad en la mañana en las zonas del este y el sur provincial. El pronóstico anticipa tormentas que afectarán los tres oasis cultivados en la noche y nevadas en cordillera.
Además, rige una alerta por viento Zonda en el departamento de Malargüe. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional
Para el domingo 19 de abril, se pronostica un cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 12°C. Se esperan vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones ailsadas. Además, se anticipan precipitaciones en la zona cordillerana.
El lunes 20 de abril, se espera una máxima de 17°C y una mínima de 7°C, con un cielo mayormente nublado y poco cambio de la temperatura. Se anticipan vientos leves del este, precipitaciones asiladas y nevadas en cordillera.