Alerta naranja por granizo y tormentas: las zonas afectadas por la llegada de la masa fría

Los expertos prevén ráfagas tormentosas y granizo pequeño en el sur y este continental europeo, mientras que aseguran el regreso de la nieve en zonas por encima de los 1.000 metros.

Una potente masa de aire frío originada este domingo, avanza y provoca un cambio drástico en las condiciones climáticas. El fenómeno, que comenzará a manifestarse con fuerza a partir de las 14:00 horas, traerá consigo tormentas de granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

El frente frío, originado por un sistema de baja presión sobre el Mar del Norte, genera condiciones de humedad creciente según la Central de Alerta de Tormentas de Austria. Aunque la mañana comenzó despejada en sectores de Carintia y Weinviertel, el panorama empeoró rápidamente en Vorarlberg y el Innviertel con lluvias repentinas.

image Alerta naranja en cuatro regiones clave La Central de Alerta de Tormentas (uwz.at) emitió una alerta de nivel naranja para los estados austriacos de Tirol, Salzburgo, Baja Austria y Estiria. En estas jurisdicciones, el riesgo de granizo y tormentas eléctricas es elevado para el resto de la jornada. Para el resto del país, incluyendo Burgenland y Carintia, rige una pre-alerta por lluvias intensas.

Nikolas Zimmermann, experto de UBIMET, señaló que el periodo más crítico se desarrolla desde las primeras horas de la tarde. La denominada "maza de frío" azotará la región con ráfagas de viento tormentosas y granizo pequeño, especialmente hacia el sur y el este del país. Este cambio marca el ingreso de una masa de aire polar que bajará las temperaturas significativamente.

Regreso de nueve en las montañas Se espera que el viento del oeste se intensifique de manera notable a medida que el frente atraviese el territorio. Durante el lunes, el clima adoptará el patrón típico de abril, con una mezcla de sol y chaparrones frecuentes en casi todo el país. Mientras que en los Alpes del norte y el extremo sur comenzará con lluvia, las llanuras orientales permanecerán mayormente secas.

image El giro más llamativo ocurrirá entre el lunes y el martes con el regreso de la nieve a las montañas. Los pronósticos indican nevadas por encima de los 1.000 metros de altura, particularmente en las zonas montañosas del este. El ambiente seguirá siendo fresco hasta mediados de semana, cuando se espera que un sistema de alta presión proveniente del norte estabilice la situación meteorológica.