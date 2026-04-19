19 de abril de 2026 - 08:58

Lluvias en Mendoza, baja la máxima y nevadas en la Cordillera: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Lluvias en Mendoza, con nevadas en la Cordillera.&nbsp;

Lluvias en Mendoza, con nevadas en la Cordillera. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo se presenta en Mendoza con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones, en distintas zonas de la provincia. La temperatura máxima mostrará un marcado descenso y alcanzará los 17°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas del día fue de 10°C.

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La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo mayormente nublado acompañado de un marcado descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 17°C y una mínima de 10°C, con vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones aisladas.

La caída de agua continúan en zona Sur y zona Este, con lloviznas por sectores. En la Cordillera, por su parte, estará inestable con precipitaciones y habrá nevadas moderadas, siendo más intensas en zona Sur. Aun así, el Paso Cristo Redentor está abierto en ambos sentidos con total normalidad.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes 20 de abril se espera una máxima similar. Según el pronóstico, se anticipa una jornada fresca y mayormente nublada en Mendoza. La máxima será de 17°C y la mínima de 7°C, sumado a vientos leves del este. También se esperan precipitaciones en el inicio de semana y en la Cordillera se mantendrá la caída de nieve.

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