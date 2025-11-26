Alerta naranja hoy por tormentas con granizo y calor extremo: las zonas alcanzadas

Mendoza enfrentará este miércoles el día más caluroso de la semana, además de una alerta severa por tormentas con probabilidad de granizo en distintos sectores, incluyendo al Gran Mendoza.

Para hoy, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 20°C, la máxima trepará hasta los 37°C .

Hay doble alerta por tormentas en Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno afectará en horas de la tarde y noche.

"El área será afectada por tormentas fuertes , localmente severas . Estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Podrían estar acompañadas por granizo ocasional , actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Alivio para el jueves: qué dice el pronóstico del tiempo

Después de la tormenta, sale el sol. El jueves será un día libre de alertas por tormentas, devolviendo calma a los mendocinos.

"Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera", señala el pronóstico para mañana, con una mínima de 20°C y una máxima de 34°C.

Las tormentas volverían viernes, sábado y domingo por la noche.